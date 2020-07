Kudus meldes på vej til Ajax

19-årige Mohammed Kudus er et varmt emne i Ajax Amtsterdam. Foto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

Sport Nordsjælland - 14. juli 2020 kl. 16:13 Af René Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mohammed Kudus har stået over FC Nordsjælland seneste to kampe mod henholdsvis Brøndby og Ajax. FC Nordsjælland har ikke lagt skjul på, at den 19-årige midtbanespiller har fået lov til at få en tænkepause for at få fremtiden på plads.

Og fremtiden synes at ligge i Holland hos storklubben Ajax Amsterdam.

Flere hollandske medier bekræfter Ajax' interesse for det ghanesisk fødte stortalent, mens klubben ikke selv har meldt noget officielt ud.

Ifølge avisen »De Telegraaf« hænger der er prismærke på 8,5 millioner euro - eller hvad der svarer til lidt over 63 millioner danske kroner. Avisen mener også at vide, at klubber som Liverpool, Everton, Manchester United og Borussia Dortmund har forhørt sig på Kudus.

Fodboldmagasinet »Voetball International« har med Ajax-interessen for Kudus lavet et portræt af FC Nordsjælland. I det fokuseres der især på, at FC Nordsjælland er et af det hold i europæisk fodbold med den laveste gennemsnitsalder, og at klubben formår at tjene mange penge på slaget af de mange talenter, der er udviklet på akademiet i Farum men også i Ghana.

Går salget af Mohammed Kudus igennem, så bliver han ikke den eneste FC Nordsjælland-spiller i Ajax. I forvejen råder Amsterdam-klubben også over 17-årige Christian Rasmussen, der har været i Ajax i lidt over et år.