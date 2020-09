Krumtappen headede sen sejr hjem

I Hillerød er de er rigtig glade for Jonathan Witt. Forsvarsspilleren leverer på et konstant højt og stabilt niveau, og så kan han også altid sendes frem i forreste kæde, hvis behovet er der.

Det endte med at være nok til at vinde 1-0, hvilket nok var et maskismale, man kunne få ud af en generelt uskøn fodboldkamp.

2. divison, pulje 2

Hillerød-Avarta 1-0 (0-0)

Mål: 1-0: Jonathan Witt (87).

Det blev til et par løse hovedstød fra Jonathan Witt og Rasmus Suhr Petersen, men der manglede den sidste afstemning i tingene. Det sås tydeligst ved, at spydspidsen Rasmus Suhr fik raget et gult kort til sig for at sparke bolden væk i frustration, efter han for tredje gang var løbet offside på en dybdebold.