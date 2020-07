Kronborg hjem til Kronborg

- Magnus er en typisk playmakertype, der med sit gode overblik og den store arbejdsomhed passer perfekt ind i den måde, vi gerne vil gøre tingene på her i Nordsjælland og jeg er overbevist om, at vi i fællesskab kan gøre Magnus helt klar til senior-håndboldlivet,

Magnus Kronborg vil i sagens natur blive sammenlignet med sin far, der var en stor profil hos forløberne for Nordsjælland Håndbold, Team Helsinge og Helsingør IF. Men han er selv afklaret med, at han er en udviklingsspiller i 1. divisionstruppen.

- Jeg er sikker på, at det er et sted hvor jeg kan udvikle mig rigtig meget qua det gode træningsmiljø og de dygtige spillere. Ikke mindst er der mange unge spillere, og jeg vil arbejde på at blive fast mand på holdet inden for et par år, siger Magnus Kronborg.