Se billedserie Den tidligere FC Helsingør-anfører, Andreas Holm, spillede en halvleg for Nykøbing FC i pokalkampen mod Skjold Birkerød, som hurtigt fik noget at se til mod topholdet fra 2. ddivision.

Kort pokalfornøjelse i Birkerød

Sport Nordsjælland - 06. oktober 2020 kl. 17:48 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

Der var den forventede klasseforskel, da Skjold Birkerød fra Danmarksserien tirsdag tog i mod topholdet fra 2. divisions pulje 2, Nykøbing FC. Gæsterne vandt sikkert 6-0 på Birkerød Stadion.

Kampen gik hurtigt den forkerte vej for undertippede Skjold Birkerød, der måtte sande, at pokaleventyret kun levede fire minutter. Så steg Jacob Blach Nielsen til vejrs for gæsterne og headede Nykøbing FC på 1-0.

2. divisionsholdet, der ret beset har en 1. divisionstrup, var hurtigere både fysisk og mentalt alle steder på banen, og det fik Skjold Birkerød at føle igen efter 11 minutter.

Her tabte hjemmeholdets bedste mand, Troels Cilius, bolden et stykke ind på modstandernes banehalvdel. Tre afleveringer senere lå bolden for fødderne af en fremadstormende Sebastian Koch, og så stod det 2-0.

Det gav anledning til lidt internt mundhuggeri mellem Birkerøds træner, Benny Gall, og Troels Cilius, hvilket endte med, at Gall flåede sin offensive profil ud af kampen efter bare 11 minutter.

Det gjorde bestemt ikke hjemmeholdets muligheder bedre. Andreas Holm - den tidligere FC Helsingør-anfører - headede bolden ind til 3-0, inden Jacob Steen Madsen fik en løs skudchance for Birkerød, men måtte se sit forsøg reddet.

Den tidligere FCN-angriber Kristian Lindberg fik brændt en åben chance efter 33 minutter, inden det blev 4-0 ved den særdeles velspillende Sebastian Koch, som smart vippede bolden over Birkerød-keeper Magnus Høgh Petersen.

Det var også stillingen ved pausen, og pausen brugte begge hold på at skifte ud. To hos hjemmeholdet, tre for gæsterne, der tog både Andreas Holm, Mathias Gehrt og den dobbelte målscorer Sebastian Koch ud.

Det var medvirkende til, at niveauet faldt et hak i anden halvleg. Gæsterne havde, hvad de skulle bruge, og Birkerød havde bare stadig svært ved at komme frem til chancer generelt.

Den tidligere Superligaspiller i Lyngby, Emilio Simonsen, var en af dem, der var kommet på banen, og han fik anden halvlegs bedste chance efter 63 minutter, men efter en tur med bolden sparkede han lige forbi Birkerød-målet.

Fem minutter efter var det så Nikolaj Bonde, der fik testet Magnus Høgh Petersen i målet, inden det blev 5-0 i det 69. minut.

Et angreb over venstrekanten endte i skoene på Nicolai Jessen, som sikkert satte bolden højt i målet til 5-0.

11 minutter ført id var Jacob Steen Madsen så tæt på igen, da han stod for enden af en solotur af Jes Broby, men Steen Madsen fik ikke træf på afslutningen, som blev afvist til hjørne.

I stedet blev det 6-0, da Christopher Thorsheim dirigerede et indlæg i mål med otte minutter igen.

Birkerød kunne dog glæde sig over, at man fik givet debut til den bare 16-årige Nikolaj Hofland, der efter en årrække i FC Nordsjællands ungdomsafdeling er vendt tilbage til barndomsklubben.

Pokalturneringen, 2. runde

Skjold Birkerød-Nykøbing FC 0-6 (0-4)

Mål: 0-1: Jacob Blach Nielsen (4), 0-2: Sebastian Koch (11), 0-3: Andreas Holm (18), 0-4: Sebastian Koch (40), 0-5: Nicolai Jessen (69), 0-6: Christopher Thorsheim (83)