Se billedserie Amalie Vangsgaard headede FCN på 1-0, men derfra gik det kun én vej for FC Nordsjællands kvinder i kampen mod KoldingQ. Foto: Rudi Dalsgaard

Kolding plyndrede løs i Farum

Sport Nordsjælland - 01. november 2020 kl. 15:55 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

FC Nordsjællands kvinder tabte et stort skridt i kampen om at hænge på i toppen af Kvindeligaen og få lidt ekstra point med sig over i slutspillet, da det søndag blev til en syngende lussing af et nederlag på 5-1 til KoldingQ.

Med 1-1 ved pausen gik det helt galt i anden halvleg, hvor FCN lukkede fem mål ind.

Mens den seneste hjemmekamp for FCN mod Kolding sluttede med en 5-0-sejr til FCN, så havde Nordsjælland revanche til gode, da KoldingQ vandt de to holds første opgør i denne sæson med 2-1.

Det var nu ikke sådan lige til at få øje på i en kamp, der fik en noget rodet start med to hold, der kæmpede for at finde noget rytme i spillet. Mange forsøg på at skabe angreb løb ud i ingenting, og man var godt indstillet på hinanden.

Florentina Olar havde den bedste afslutning i indledningen, da hun sendte et skud på overliggeren.

Men der skulle en dødbold til at få hul på bylden, og den serverede Brianne Reed med et frispark i FCN's venstre side. Inde foran mål dukkede Amalie Vangsgaard op og headede bolden ind til 1-0.

Kolding svarede dog hurtigt igen og kom også til en afslutning efter en dødbold, men Anna Louise Kaas var på plads i FCN-målet.

Det stod 1-0 ved pausen, og det så KoldingQ ud til at have brugt bedst, da gæsterne allede efter syv minutter fik udlignet. Her så Anna Louise Kaas knap så sikker ud, da hun prøvede at håndtere et indlæg med bagerste stolpe. Hun fik hånden på og viftede bolden op på overliggeren, men derfra trillede den lige så stille på tværs af feltet lige foran stregen, indtil Ida Guldager kom til og prikkede den over stregen. FCN-forsvaret var underligt passivt i den situation.

Den scoring gav noget mere nerve i kampen, og der blev skruet op for intensiteten, mens kvaliteten af spillet dog stadig haltede efter.

Kvindeligaen

FC Nordsjælland-KoldingQ 1-5 (1-0)

Mål: 1-0: Amalie Vangsgaard (31), 1-1: Ida Guldager (52), 1-2: Cecilie Fløe (77), 1-3: Emma Hoppe (87), 1-4: Molli Plasmann (89), 1-5: Emma Hoppe (90+1)Tilskuere: 150 1-0: Amalie Vangsgaard (31), 1-1: Ida Guldager (52), 1-2: Cecilie Fløe (77), 1-3: Emma Hoppe (87), 1-4: Molli Plasmann (89), 1-5: Emma Hoppe (90+1)150 Efter 70 minutter diskede FCN's stortalent, Kathrine Møller Kühl dog op med en lille genialitet, da han i bedste Laudrup-stil vippede bolden henover Koldings bagkæde, og Lærke Tingleff kunne sparke bolden i kassen. Hun blev dog vinket offside, hvilket ikke så rigtigt ud. Men der er stadig et stykke vej til VAR i Kvindeligaen, så det blev ved 1-1 i den situation.

I stedet var det KoldingQ, der gjorde det til 1-2 efter 77 minutter, da et indlæg fra højre blev sendt inden om netop indskiftede Asla Johannesen, så den fremadstormende Cecilie Fløe kunne sparke bolden ind bag Marie Louise Kaas.

Og slemt blev værre med fire minutter igen. Marie Louise Kaas kiksede et udspark, som sad lige i fødderne på Emma Hoppe, Hun sparkede resolut på mål, da Kaas var fanget ude på banen, og så stod det 1-3.

Det blev også 1-4 i det 89. minut på en ellers ufarlig lang bold, men FCN's Brianne Reed fik slet ikke håndteret en duel med Molli Plasmann, der uden problemer kom rundt om og løb fra amerikaneren og siden sendte bolden ind bag Marie Louise Kaas.

Og så var der til sidst ren striptease, da Emma Hoppe blev dobbelt målscorer, efter et afrettet indlæg, som lidt tilfældigt endte for fødderne af hende. Hun takkede for mere FCN-passivitet og sparkede bolden ind til 1-5.

Med sejren rykker Kolding op på FC Nordsjællands fjerdeplads i stillingen.