Se billedserie Sebastian Ibsen har scoret for Rudersdal. Foto: René Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Knoldede baner kræver sine ofre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Knoldede baner kræver sine ofre

Sport Nordsjælland - 16. april 2021 kl. 21:48 Af René Larsen Kontakt redaktionen

Antallet af sports- og fritidsskader vil stige de kommende måneder, når samfundet igen åbner op. Det vurderer forsikringsselskabet Codan, der sidste år oplevede en usædvanlig stigning i antallet af skader på hele 25 procent i forårs- og sommermånederne i halen af Danmarks første nedlukning.

Den forudsigelse holdt stik i fredagens forårspremiere i Serie 1 mellem FC Rudersdal og B 1973, der endte 1-1. Der var spillet mindre end ti minutter, da B 1973-angriberen Lasse Würtz måtte lade sig udskifte med en forstrækning i baglåret, og ti minutter før pause måtte FC Rudersdals målmand Christopher Nødskov Kristensen lade sig udskifte med noget tilsvarende, da han skulle sparke ud på det knoldede Vedbæk stadion, der var langt fra den forfatning, fra den tid hvor landsholdet henlagde sine forberedelser til Vedbæk.

Indtil målmandens uheld havde Rudersdal siddet på opgøret. Man ventede bare på en scoring. Pågående Mads-Emil Røstbjerg var tættest på med et skud på stolpen.

Serie 1 pulje 1

FC Rudersdal-B 1973 1-1 (0-0)

Mål: 1-0: Sebastian Ibsen (52), 1-1: Nicky Wollesen (85) 1-0: Sebastian Ibsen (52), 1-1: Nicky Wollesen (85) Men målmandens uheld fik kampen til at ændre karakter. Markspilleren Oliver van Hauen overtog handskerne men var så savnet på midtbanen.

B 1973 fik bedre greb om opgøret, og fem minutter inde i 2. halvleg, headede stopperen Jens Dalsgaard Kristensen et frisparksindlæg i nettet. Men scoringen blev annulleret for offside, og kort efter bragte Rudersdal sig i front. Sebastian Ibsen tog et træk ind i banen og fik afsluttet i det lange hjørne.

Et lille kvarter kunne det hele så have været afgjort, da Anton Egholm med en fremragende førsteberøring fik frit løb mod Herlev-målet, men desværre afsluttede han over mål.

I stedet lagde B 1973 mod slutningen et tungt pres på Rudersdals-målet. Tobias Vendt var tæt på med et skud på sammenføjningen. Men Rudersdal slap ikke med skrækken. Efter et af mange høje indlæg i feltet dumpede en løs bold pludselig ned i feltet, og her afsluttede Nicky Wollesen resolut til 1-1 fem minutter før tid.