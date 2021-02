Knebent nederlag i sidste test

FC Helsingør spillede mandag formiddag sidste testkamp, inden forårspremieren i 1. division på fredag på udebane mod Kolding IF. Det skete på Frederiksberg mod et FC København-mandskab, der fortrinsvist bestod af de reserver, der ikke fik alverden med spilletid i sæsonåbneren mod AC Horsens.

Det endte med en 3-2-sejr til FC København. Hørsholm-opvoksede Rasmus Højlund åbnede scoringen, inden Tonni Adamsen udlignede for FC Helsingør kort inden pause. I 2. halvleg bragte Rasmus Højlund igen FC København i front, inden Lucas Haren udlignede med et knaldhårdt skud, der tog begge stolpen, inden bolden gik i nettet. Kort forinden havde FC Helsingør udskiftet stort set hele holdet - bortset fra målmand Kevin Stuhr Ellegaard samt netop Lucas Haren, der kom på banen fra 2. halvlegs start i stedet for Tonni Adamsen.