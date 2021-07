Kasper Dolberg jubler over målet til 1-0 mod Wales. Hans mål har selvfølgelig været medvirkende til, at det har været en magisk sommer - selvom der lige er en bitter fornemmelse efter seneste kamp. Foto: Scanpix Foto: Jannick Rasmussen/Marcio Machado/Ritzau Scanpix

Klumme: Tak til holdet og til Hjulmand for en fantastisk rejse

Sommeren 2021 er meget tæt på at være lige så magisk som sommeren 1992, men der er lige en bitter fornemmelse.

Sport Nordsjælland - 09. juli 2021 kl. 22:08 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen

Overskriften er nok en af de største klichéer, der bruges om alt - især ting der ikke har med rejser at gøre.

Men det er svært at se det danske landsholds seks EM-kampe som andet end en fantastisk rejse.

Jeg har selv siddet på tribunen til alle seks kampe. Fra tre kampe i Parken, til en lang køretur til Amsterdam, en lang flyvetur til Aserbajdsjan og en masse regler for at komme til England.

Der var store forventninger til det danske hold, og vi spillede også bedre end finnerne i den første kamp.

Men så faldt Christian Eriksen om, og alt ændrede sig. Den kamp er i mine øjne udenfor nummer, når man skal evaluere den sportslige præstation ved dette EM. For den kamp skulle aldrig være genoptaget.

I de resterende kampe har man tabt til to bedre modstandere, og man har vundet over to dårligere modstandere. Det er den korte sportslige konstatering.

Men det her EM har givet så mange andre indtryk og oplevelser end det sportslige. Fra at se de danske holdkammerater danne ring om Christian Eriksen, da han bogstaveligt talt kæmpede for sit liv på Parkens grønsvær til at se den enorme støtte, som det danske landshold modtog fra hele landet.

Jeg har talt med masser af mennesker, der aldrig ser fodbold, og som har siddet hjemme i stuerne og heppet, jublet og grædt med det danske landshold denne sommer.

Det danske hold samlede os efter et år, hvor corona har hærget, og hvor der har været splittelse i befolkningen. Mange har siddet lukket inde og set meget få mennesker, og lige pludselig festede mange ude på pladser. Der blev givet krammere igen.

Folk rejste også igen. Der var omkring 10.000 danskere på plads i Amsterdam til kampen mod Wales. Når man kørte derned, så virkede det som om, det var en stor rød og hvid karavane, man kørte midt i.

Der var mere end 1.000 danskere, der tog den lange tur til Aserbajdsjan. Fly blev fyldt op med roligans.

Ingen danskere kunne tage med til London, men så blev den ene endetribune bare fyldt op med danskere bosat i England. Og dermed var Danmark igen med på udebane. Her blev festet, sunget og klappet - næsten som var det de sædvanlige landsholdstilskuere, der stod på lægterne.

Når man lægger alt det sammen, så er det derfor sommeren 2021 næsten er helt deroppe, hvor sommeren 1992 var. Vi mangler dog lige det sportslige element.

Stadig bitter Bitterheden sidder stadig i mig ovenpå nederlaget til England. Lad mig bare sige det med det samme. England var det bedste hold. De havde fortjent at gå videre. Men - og der er et men.

Danmark havde ikke fortjent at ryge ud på et forkert dømt straffespark. Ligegyldigt hvor gode englænderne var, og hvor meget de havde fortjent at gå videre.

Lad os lige gå 29 år tilbage. Her spiller Danmark EM-semifinale mod Holland. Det danske hold kommer også i forlænget spilletid i den kamp.

Holdet kæmper og kæmper for at holde hollænderne væk fra det danske mål. Danskerne er trætte, og der er ingen tvivl om, at hollænderne var det bedste hold.

Det var samme scenarium i kampen mod England. Bortset fra at for 29 år siden stod der ikke en dommer og dømte et straffespark, som ikke var der.

Hvis der havde været det for 29 år siden, så havde datidens kynikere også stået og sagt, at hollænderne havde fortjent sejren. Men så havde vi mistet en EM-triumf. Vi havde mistet sommeren 1992 som referencepunkt for flere generationer.

Jeg havde personligt ikke set finalen i Fælledparken og jublet sammen med det halve af København hele natten efter finalen.

Jeg havde ikke haft de historier, som jeg senere har fortalt til den yngre generation - om de ville høre på den eller ej.

Og det er det, som den hollandske (!) dommer Danny Makkelie stjal fra os ved at dømme et straffespark, der i 98 ud af 100 tilfælde ikke ville blive dømt. I det 99. tilfælde ville straffesparket blive kaldt tilbage af VAR, men Danmark var så uheldig, at man åbenbart var i kamp nummer 100, hvor ingen ville indrømme en fejl, og hvor man gav efter for et talstærkt hjemmepublikum.

Derfor er sommeren 2021 ikke lige så sød, som sommeren 1992 var det. Der er lige en bitter fornemmelse inde over, som der ikke var for 29 år siden.