Klublegende har lyst til mere

Trøje nummer 4 er noget ganske særligt i Rungsted. Den har i de seneste mange sæsoner tilhørt Joachim Holten Møller - og i mange år før ham bar hans far, Per Holten Møller, samme nummer.

- Jeg glæder mig til den nye sæson, og på trods af en skadesperiode i den forgangne sæson så føler jeg mig klar til nye udfordringer, og jeg glæder mig til at bidrage med rutine den kommende sæson. For mig er det vigtigste, at jeg har noget at bidrage med på og udenfor isen, og ligeledes er det vigtigt, at familien bakker mig op på hjemmefronten, for der er mange aftener væk hjemmefra, siger Joachim Holten Møller til klubbens hjemmeside.