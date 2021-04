Foto: Kim Rasmussen ¬ ¬ Morten Slundt

Klublegende forlænger

Sport Nordsjælland - 28. april 2021 kl. 13:23 Af René Larsen

Håndboldfællesskabet Ølstykke-Jyllinge har udviklet mange store spillere gennem tiden. Hans Lindberg er måske det største navn nogensinde, men 36-årige Morten Slundt kommer lige efter, og nu har den alsidige bagspiller forlænget sin kontrakt med HØJ for yderligere et år.

- Slundt er fortsat en ualmindelig vigtig spiller for os, fordi han leverer på et højt niveau hver gang og i begge ender af banen. I denne sæson har Slundt stort set været skadefri, og han er bare blevet bedre og bedre, som sæsonen er skredet frem, siger cheftræner Jesper Fredin.

Morten Slundt trådte sine første håndboldsko i HØJ, men det var i Nordsjælland Håndbold, at han fik sit gennembrud på højeste niveau. Han var en af profilerne på et stærkt hold, der spillede Nordsjælland i Europa Cup, og det banede ved for kontrakter med større klubber. Efter et kort mellemspil i tysk håndbold kom Morten Slundt til Aalborg, hvor han også opnåede debut på det danske A-landshold.

Fra Aalborg skiftede Morten Slundt videre til HC Midtjylland, men økonomisk kollaps i Herning førte til, at Morten Slundt i sæsonen 2017/18 blev udlejet til barndomsklubben HØJ. Her har han spillet siden.

- Slundts rutine og overblik tilfører noget stabilitet og ro, også til de unge spillere på holdet. Samtidig bidrager han til vores gode og seriøse træningsmiljø, han er klubmand og er dermed på flere måder en rigtig god rollemodel for vores unge talenter. Jeg er ualmindelig tilfreds med, at det er lykkedes at lave en aftale med Slundt for endnu en sæson, siger cheftræner Jesper Fredin.

Ud over at være en del af 1. divisionsholdet så skal Morten Slundt også arbejde i klubbens administration.

- Jeg er rigtig glad for at tage en sæson mere i HØJ Elite. Udover at HØJ er min barndomsklub, og jeg bor i området, er det et meget spændende projekt, som jeg ser frem til fortsat at være en del af. Forhåbentlig kan jeg være med til at forbedre 5. pladsen fra i år. Ved siden af håndbolden skal jeg arbejde i klubben, og hjælpe med at udvikle den. Det bliver dejligt at kunne videregive min erfaring fra mange år i dansk tophåndbold og samtidig bruge min kandidatgrad i Økonomisk markedsføring, siger Morten Slundt i en pressemeddelelse.