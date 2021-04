Klask, klask og otte gange klask

Klasseforskel er nogle gange et ord, der bruges lidt for ofte i sportens verden, men det var næsten ikke dækkende nok, da Ledøje-Smørum uddelte eftertrykkelige klø til Roskilde i Danmarksseriens pulje 2 mandag eftermiddag.

Kampen blev udsat 45 minutter og flyttet til Smørum for at have en bane uden sne på, og man må sige, at hjemmeholdet boltrede sig på eget kunstgræs.