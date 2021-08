Se billedserie FC Nordsjællands kvinder måtte lige samles og få snakket om tingene udervejs i kampen mod FC Thy/Thisted, der ikke begyndte for godt.

Send til din ven. X Artiklen: Katastrofal start kunne ikke reddes Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Katastrofal start kunne ikke reddes

Sport Nordsjælland - 22. august 2021 kl. 21:01 Af Søren Jensen Kontakt redaktionen

Hvis FC Nordsjællands venstre back, Sofie Di Tranholm, er vågnet op i nat med mareridt og et stort 4-tal for øjnene, er det fuldt forståeligt. Det var nemlig det rygnummer, hun så på det meste af 1. halvleg i søndagens hjemmekamp, når gæsternes Beate Marcussen susede forbi og skabte den ene målchance efter den anden.

Det var et kollektivt kollaps af hele FCN-defensiven, der fra start stod alt for langt fra de små fodrappe spillere fra Thy-Thisted, der især kørte angrebene frem over højrekanten. Der blev slet ikke lagt det fornødne pres fremme på banen, og så stod Sofie Di Tranholm gang på gang alene med lynhurtige og boldsikre Beate Marcussen, og den duel have kun én vinder.

Det gik galt første gang allerede i det 6. minut, hvor Beate Marcussen selv nettede til 1-0, og 10 minutter senere tørrede hun sin direkte modstander så eftertrykkeligt, at hun fra baglinjen let kunne spille Rikke Dybdahl helt fri til 2-0.

Kvindeligaen

FCN-FC Thy/ThistedQ 1-3 (0-3)

Mål: 0-1: Beate Marcussen (6), 0-2: Rikke Dybdahl (16), 0-3: Rikke Dybdahl (32), 1-3: Anna Karlsson (56).

Tilskuere: 187 0-1: Beate Marcussen (6), 0-2: Rikke Dybdahl (16), 0-3: Rikke Dybdahl (32), 1-3: Anna Karlsson (56).187 Kort forinden burde FCN dog have haft udlignet, da Karen Linnebjerg Knudsen tog en fremragende solotur og bragte sig i fri skudposition lige på kanten af straffesparksfeltet. Desværre overplacerede hun sit skud, der strøg forbi trekantsammenføjningen.

Og så blev det i stedet 3-0 til gæsterne efter næsten samme opskrift som det foregående mål. Rikke Dybdahl som afslutter totalt fritsspillet af Beate Marcussen, der gennem hele kampen også fik god støtte af søster Agnete og Malene Sørensen.

FCN havde virkelig noget at tænke på i pausen, og den blev brugt godt. Det var et ganske anderledes disciplineret FCN-hold, der kom ud til 2. halvleg. Tacklingerne blev sat ind noget før, og spillerne fra Thy-Thisted blev sat meget mere under pres, når de havde bolden.

Det tappede kræfter hos gæsterne, hvor også Beate Marcussen efterhånden løb alt krudtet af sig, mens FCN overtog mere og mere af styringen. Sofie Di Tranholm fandt endda overskud til at bidrage fremefter og havde et meget nærgåedne skud i det 53.minut. Og lidt senere kom så den reducering, der for alvor gav FCN ny tro på tingene. Et godt frisparksindlæg havnede efter et par afretninger for fødderne af Anna Karlsson, der resolut hakkede bolden i nettet til 1-3.

Indskiftede Mariah Allison Lee var herefter i et par situationer med til at skabe stor ravage i gæsternes forsvar med sine finurlige driblinger, men slutproduktet stod ikke helt mål med den kunstneriske værdi. Og Thy-Thisteds spillere var kloge til at holde på bolden, når de fik fat i den, og derfor lykkedes det aldrig for alvor FCN at skabe ny spænding i kampen.