Se billedserie Foto: René Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Karlslunde tæt på divisionerne med sejr i Allerød Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Karlslunde tæt på divisionerne med sejr i Allerød

Sport Nordsjælland - 12. juni 2021 kl. 16:39 Af René Larsen Kontakt redaktionen

Det er så tæt på, som det overhovedet kan komme, førend Karlslunde kan kalde sig divisionsklub. Med en 2-1-sejr i Allerød lørdag eftermiddag, er det kun ude i det teoretiske tåger, at oprykningen til 2. division kan glippe.

Karlslunde er med tre spillerunder igen ni point foran GVI på tredjepladsen, og målscoreren er tilmed 28 mål bedre end GVI's, så det kan nærmest ikke gå galt.

Men Karlslunde lod i sagens natur ikke champagnepropperne springe. Det gør man ikke, førend det er helt sikkert.

I Allerød viste Karlslunde, hvorfor det er et tophold. Det lykkedes nemlig at tippe de helt lige kampe over til egen fordel.

Allerød havde den kraftige vind i ryggen i 1. halvleg og fik efterhånden tilkæmpet sig et overtag. Det gav udbytte midt i halvlegen efter et flot opbygget angreb skabt af Mark Parrish og Anders Østergaard. Efter flere stationer endte bolden til sidst tæt under mål, hvor Jacob Jæger headede hjemmeholdet i front.

Men føringen holdt kun et par minutter. Karlslundes Nikolaj Adler Olsen løb med bolden ind i feltet, hvor Allerøds Nichlas Vesterbæk gik for hårdt ind i duellen og unødigt begik straffespark. Fra pletten udlignede Emil Moestrup sikkert.

Kort inde i 2. halvleg fik topholdet vendt kampen på hovedet. Mathias Lang Andersen udnyttede, at Allerød-opdækningen svigtede, og med et træk ind i feltet var han helt fri foran mål, og det var ingen sag at udplacere Johan Gårdsvoll i Allerød-målet.

Trods modvinden formåede Allerød at spille sig frem til flere chancer, der kunne have givet hjemmeholdet det ene point. Niklas Skou Holm sendte et frispark på roden af stolpen, og siden spillede Søren Freund med en stikning Morten Olsen fri, men Patrick Christensen i Karlslunde-målet fik blokeret.

Medens Allerød pressede på, så opstod der også blottelser bagude. Karlslundes Marcus Winberg troede, at han havde afgjort kampen kort før tid, da han på en stikning fra Mark Moesgaard sendte bolden i nettet, men scoringen blev annulleret for offside. Det fik dog ingen betydning. Karlslunde kørte sejren hjem alligevel.