Kaptajnen er på plads

-Vi er yderst glade for, at Mikkel har valgt at fortsætte i Slangerup, da vi har et stort ønske om, at bygge truppen op omkring danske kørere. Derudover er det selvfølgelig bare ekstra fedt, at have så lokal en kører på holdkortet, lyder det fra holdlederteamet, Kenni Trasborg og Anders Graversen.