FC Nordsjællands Kamaldeen Sulemana scorede efter 10 kampes tørke til 1-0 mod AGF i starten af april.

Kamaldeen: Vil ikke spille som en robot

Tre mål i to kampe. Megatalentet Kamaldeen Sulemana er tilbage på alles læber efter en periode uden mål. Den har ikke slået ham ud. Tværtimod. Her fortæller han om dét, om kritikken af ham, om sin fodboldstil og så en lille smule og den fremtid, der kommer til at foregå på allerhøjeste plan.

Sport Nordsjælland - 16. april 2021 kl. 07:18 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

19 år, 35 Superligakampe, 11 mål og den nok mest lysende fremtid af alle talenter i den bedste danske række. Kamaldeen Sulemana spiller på lånt tid i både Superligaen og FC Nordsjælland, hvor cheftræner Flemming Pedersen på et tidspunkt sammenlignede ham med den brasilianske superstjerne Neymar. Det blev bemærket, og så bliver det så også bemærket, når et så stort talent ikke scorer de mål, der forventes af ham. 10 kampe i træk måtte han forlade banen uden at have scoret, og kritikken begyndte at melde sig. Og den blev forstærket, da han sad over med karantæne i 2-1-sejren over Sønderjyske, hvor spillet måske også flød lidt bedre.

