Julius Johansen er en af de fire på banelandsholdet, der lørdag blev kåret til Årets Sportsnavn. Foto: René Larsen

Kåret som Årets Sportsnavn: Det er en kæmpeære

Julius Johansen fra Blovstrød er stolt over at blive kåret til årets sportsnavn i Danmark.

Sport Nordsjælland - 03. januar 2021 kl. 19:57 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen

Det har på mange måder været et mærkeligt sportsår, men der er ting, der står stærkt i erindringen.

Den bedrift, der stod stærkest i erindringen, da Årets Sportsnavn blev kåret lørdag, var præstationen fra Julius Johansen, Rasmus Lund, Lasse Norman Hansen og Frederik Rodenberg, da de slog verdensrekord og vandt VM i 4000 meter holdforfølgelsesløb.

- Det var der ikke mange, der forventede, når man tænker på, hvor relativ lille en sport banecykling er i Danmark, siger Julius Johansen, da Frederiksborg Amts Avis fanger ham.

- Der har været rigtig gode sportspræstationer på trods af corona, så vi er ekstremt stolte.

- Det er også specielt ovenpå et år, hvor vi skulle have kørt OL, og hvor vi skulle have kørt med om sejren til OL, siger Julius Johansen, der godt ved, at han var oppe mod nogle stærke konkurrenter i kapløbet om at blive årets sportsnavn.

De to andre i sidste ende var fodboldspilleren Pernille Harder og badmintonspilleren Viktor Axelsen, der hver især har vundet store titler i 2020.

- Det er umuligt at sammenligne præstationerne, og jeg er glad for, at det ikke er mig, der har taget beslutningen. Pernille Harder er jo kåret til verdens bedste fodboldspiller, siger Julius Johansen med henvisning til, at et engelsk fodboldmagasin, der i 2020 overtog uddelingen af prisen for verdens bedste spiller fra France Football, der normalt uddeler Ballon d'Or.

Han mener, at cyklingen på mange måder har været forskånet for de værste ting under corona. De fleste løb er afholdt, selvom nogle af dem blev afholdt indenfor kort tid i efteråret.

- I cykling har vi været heldige. Vi har kunne bruge faciliteter og kunnet træne. Det er ikke som svømmere, der ikke har måtte være i bassinet, siger Julius Johansen.