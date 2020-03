Judokæmperen Lærke Olsen fra Hørsholm kommer ikke i aktion i den kommende weekend i Marokko på grund af faren for Coronavirus. Foto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

Send til din ven. X Artiklen: Judo-kæmper må se stævne aflyst Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Judo-kæmper må se stævne aflyst

Sport Nordsjælland - 03. marts 2020 kl. 19:31 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der skal point til, hvis Hørsholm-pigen Lærke Marie Olsen skal klare cuttet til OL i Tokyo.

Men det er nu blevet sværere, efter det internationale judoforbund, IJF, har set sig nødsaget til at aflyse den kommende weekends Grand Prix i Rabat i Marokko.

Det ærgrer Lærke Marie Olsen.

- Det er selvfølgelig enormt frustrerende, at man i slutningen af en OL-kvalifikation får frataget muligheden for at opnå flere point, når man har brug for det. Men det er ude af min egen kontrol, og jeg må fokusere på de stævner, der ligger fremme, lyder det fra Lærke Marie Olsen på Facebook.

- Vi er i øjeblikket på træningslejr i Nymburk og i stedet for at rejse til Marokko i morgen (onsdag, red.), bliver vi nu her i stedet for at udnytte de mange sparringspartnere.

Beslutningen om at aflyse stævnet i Marokko kommer efter, at den marokkanske regering har besluttet at aflyse alle sportsarrangementer, udstillinger og offentlige samlinger som følge af risikoen for at blive smittet med Coronavirus.

- Vi undskylder for den uventede handling, og vi har forståelse for den ubelejlighed, det er for alle interessenter - især vores atleter og delegationer, skriver IJF på sin hjemmeside.

Her meddeler den også, at der ledes efter en passende løsning på denne »uventede situation og dens konsekvenser på alle niveauer«.

Lærke Marie Olsen ligger i skrivende stund nummer 37 på listen til OL-kvalifikationen - syv pladser uden for det »gode selskab«.

Indtil videre har 2020 ikke været den succes, hun har været ude efter - eller skal bruge. I fem kampe fordelt over tre Grand Prix' er det blevet til to sejre og tre nederlag.

Næste stævne er, hvis alt går vel, Ekaterinburg Grand Slam, med start 13. marts.