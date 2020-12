Jonas Røndbjerg tilbage i Rungsted med assist

Han lagde op til Bertram Jelert, der afgjorde kampen mod Aalborg med et mål til 3-0.

Jonas Røndbjerg scorede sit første mål for Rungsted i 2014, og siden da er det blevet til tre år i svenske Växjö Lakers, som han blev svensk mester med.

Før dagens kamp er det kun blevet til en kamp de seneste 20 måneder for talentet, der har været igennem to operationer, men nu er klar til at spille ishockey.