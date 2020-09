Daniel Bækkegård løber først over stregen i Tallinn. Foto: Maido Parv

Jernmand vinder i Estland

Som al anden idræt har triatlon været ramt af aflysninger på stribe hele året. I weekenden lykkedes det dog at gennemføre en halv ironman i Estland, og Ølstykke-opvoksede Daniel Lund Bækkegård fra Ganløse Tri sikrede sig karrierens hidtil største sejr.

Den 23-årige triatlet lå forrest fra start til slut. Han var først oppe af vandet og holdt konkurrenterne bag sig i de efterfølgende 90 kilometer cykling og lidt over 21 kilometer løb i og omkring Tallinn.

- Daniel »raced« som en sand mester hele dagen. Jeg selv er tilfreds i betragtning af, at jeg brækkede mit kraveben for to måneder siden, skriver Sebastian Kienle på sin facebook-side.