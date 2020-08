Se billedserie Hundesteds fans - Knud Rasmussens Armé - var i hopla både før, under og efter kampen. Foto: Mads Hussing

Send til din ven. X Artiklen: Jægergaard lynede igen i Hundesteds pokalsejr Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Jægergaard lynede igen i Hundesteds pokalsejr

Stenløse udnyttede ikke, at Hundested gik ned i tempo efter deres to scoringer i 1. halvleg.

Sport Nordsjælland - 06. august 2020 kl. 21:51 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var tydeligt at mærke rundt om på Hundested Stadion. Folk havde ikke været samlet til en betydende kamp på det sted siden oktober 2019.

Hundesteds trofaste støtter i Knud Rasmussens Armé var på plads med røgbomber og konfetti, og hele 255 personer var mødt op til kampen mellem de to hold, der begge ligger i Sjællandsserien. Det var nok også det milde vejr, der havde lokket en del tilskuere til.

Som så ofte før var Nicolai Jægergaard i hopla og blev kampens matchvinder. Det blev han på to scoringer i 1. halvleg.

DBU-pokalen, 4. runde Hundested-Stenløse 3-1 (2-1)

Mål: 1-0: Nicolai Jægergaard (14), 2-0: Nicolai Jægergaard (24), 2-1: Anton Sandberg (32), 3-1: Lars Bonde (90)

Advarsler: Rasmus Philipsen (20), Hundested, Casper Schau (76), Stenløse

Hundested: Christian Solhøj - Jeff Fausild (68: Marcus Spohr), Nicklas Granzow, Rasmus Koch, Ulrik Bonde - Magnus Svalberg Jensen, Lucas Vang, Rasmus Philipsen, Lars Bonde - Nicolai Jægergaard, Gustav Schou (46: Nis Prior).

Stenløse: Mikkel Rønnebæk - Mathias Kohn, Asger Hemmingsen, Martin Jensen, Casper Schau - Mohammed Mohammed, Magnus Spaniel, Andreas Mørch, Oskar Larsen - Magnus Kolbach, Anton Sandberg.

Tilskuere: 255 1-0: Nicolai Jægergaard (14), 2-0: Nicolai Jægergaard (24), 2-1: Anton Sandberg (32), 3-1: Lars Bonde (90)Rasmus Philipsen (20), Hundested, Casper Schau (76), StenløseChristian Solhøj - Jeff Fausild (68: Marcus Spohr), Nicklas Granzow, Rasmus Koch, Ulrik Bonde - Magnus Svalberg Jensen, Lucas Vang, Rasmus Philipsen, Lars Bonde - Nicolai Jægergaard, Gustav Schou (46: Nis Prior).Mikkel Rønnebæk - Mathias Kohn, Asger Hemmingsen, Martin Jensen, Casper Schau - Mohammed Mohammed, Magnus Spaniel, Andreas Mørch, Oskar Larsen - Magnus Kolbach, Anton Sandberg.255 Det var helt efter spil og chancer i det første kvarter, at Hundested kom foran. Måden det skete på var sublim. En fantastisk afslutning fra Jægergaard udefra, hvor han sendte den i fjerneste målhjørne gjorde, at jublen brød løs hos hjemmeholdets tilskuere.

De fik nervøse trækninger, da hjemvendte Rasmus Philipsen gik for hårdt ned i en tackling og blev sendt uden for i ti minutter. Det holdt dog ikke hjemmeholdet fra at komme yderligere foran, da Nicolai Jægergaard opfangede et koks i Stenløses forsvar og sendte bolden i et tomt mål.

Hvis resten af kampen havde forløbet som de første 24 minutter, så var det blevet en sikker sejr, men Hundested gik et gear ned. De lod Stenløse komme med i kampen igen, og det gav også et mål til udeholdet, da der var gået lige over en halv time.

Anton Sandberg ekspederede bolden i mål efter et gennemspillet angreb, og det blev starten på en mindre offensiv fra udeholdet, der godt kunne have udløst et mål mere.

I 2. halvleg var det dog Hundested, der havde de fleste kræfter. De burde have scoret fra omkring midten af 2. halvleg, hvor de sad på Stenløse. Det blev ikke bedre, da Casper Schau blev sendt ud i ti minutter i kampens slutfase. I minutterne efter kunne Jægergaard have scoret sit tredje mål, men hans afslutning blev for svag. Til gengæld fik Lars Bonde jublen til at bryde løs, da han i det fjerde overtidsminut cementerede sejren.

Hundested har gode minder fra pokalturneringen, hvor de flere gange har slået højererangerede hold ud, og hvor de mødte Vendsyssel, da det hold lå i Superligaen.