Ishøj fik klask i Frederikssund

Af Rudi Dalsgaard Frederikssund er kommet perfekt fra land i Danmarksseriens pulje 1, da det skærtorsdag blev til den anden sejr af to mulige efter vinterpausen.

Hjemme på kunstgræsset på Kalvøen fik Ishøj ørerne i maskinen og tabte 4-1 - alle fem mål scoret efter pausen. Og noget af en kontrast til de to holds første opgør i denne sæson, hvor Ishøj vandt 7-0.

Det var dog gæsterne, der lagde bedst fra land og hurtigt fik skabt et par løse muligheder, lige som de i høj grad sad på boldbesiddelsen.

Men rigtig farligt blev det ikke. Frederik Folkvardsen i Frederikssund-målet skulle mest bruge krudt på at prøve at råbe sin defensiv op. For den virkede lidt på bagkant i indledningen.