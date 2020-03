Der bliver ikke scoret flrer point i Hørsholm i denne sæson, og derfor er klub og spillere blevet enige om et omkostningsstop. Foto: Rudi Dalsgaard

Intet slutspil og medaljekampe: Ingen løn til 79ers-spillere

Hørsholm 79ers kvindehold er blevet enige med klubben om et omkostningsstop.

Slutspillet, og de sponsor- og tilskuerindtægter, der normalt følger med, skulle for kvinderne i Hørsholm 79ers være startet i onsdags med første semifinale af op til fem. Det er aflyst, hvilket har fået klubben, trænerne og spillerne til at handle i fællesskab.

Der er ingen indtægter overhovedet, og det selvom Hørsholm har fået tildelt guldmedaljerne på baggrund af førstepladsen i grundspillet. Guldet medfører nemlig ingen ekstra indtægter, idet klubben har valgt ikke at aktivere de klausuler i klubbens sponsoraftaler, der vedrører medaljer.

Klubben er klar over, at sponsorerne ikke har fået de ekstra arrangementer og den ekstra eksponering, som semifinaler og eventuelle DM-finaler normalt ville medføre.

For at indtægtstabet ikke skal påvirke de kommende, er trænere, spillere og klub blevet enige om en omkostningsreducering, der indebærer at al løn og omkostningsdækning suspenderes mellem 1. april og slutningen af august.