Mads Døhr Thychosen peger på flere elementer i FC Nordsjællands spil, som skal forbedres til kampen mod FCM. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Intet behov for krisesnak Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Intet behov for krisesnak

Fodbold: FC Nordsjælland står over for at sætte en kedelig rekord efter fem nederlag i træk. Ny målmand, en hullet defensiv og uskarp offensiv har kostet

Sport Nordsjælland - 14. oktober 2021 kl. 16:40 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

Med fem nederlag i træk i Superligaen kan FC Nordsjælland ikke løbe fra, at man står midt i en krise. Så kan man efter temperament lægge, hvad man vil i det ord og vægte det i retningen af point, spillet eller indsatsen. Men nul ud af 15 point. Det er ikke godt.

Derfor kom landskampspausen da også som et kærkomment afbræk, efter FCN tabte 4-1 til Silkeborg 3. oktober.

- Det er jo lidt både-og med sådan en pause. Men objektivt set tror jeg, det har været okay med en pause. Der er blevet samlet lidt energi og lavet lidt teambuilding. Vi spillede noget padel-tennis sammen i torsdags og hyggede som hold, siger FC Nordsjællands Mads Døhr Thychosen til Frederiksborg Amts Avis efter torsdagens træning i Farum.

- Energien har nu ikke været dårlig i truppen på noget tidspunkt. Den har været god. Specielt til træning. Men det har så været lidt fladt i kampene, og det er jo der, der skal være god energi. Så det skal vi have lavet om på, og det er det, vi arbejder hårdt på.

Krisemøde i foråret Det var netop manglen på det hårde arbejde, der tilbage i februar måned, at anførergruppen med Mads Døhr Thychosen, Magnus Kofod Andersen og Kian Hansen indkaldte til et spillermøde, der endte med at hanke så meget op i truppen, at top seks-pladsen blev sikret.

Det møde kom på bagkant af, at FCN lige havde indkasseret sit femte nederlag i træk - på hver sin side af vinterpausen. Så måske det var tid til at finde den slags møder frem igen?

Nej, lyder det fra Mads Døhr Thychosen. Der skal simpelthen bare spilles bedre.

- Det er ikke noget, der virker hele tiden at holde dens slags møder. Og vi er et andet sted, end vi var på det tidspunkt. Som hold. Der var ikke noget, der fungerede for os, mens vi lige for tiden har haft flere gode kampe, siger FCN-forsvareren.

- Vi spillede godt mod FC Midtjylland, men de viste så, at de er ligaens førerhold, straffer os og vinder 2-0. Vi spiller også en god første halvleg mod FCK, inden vi så falder sammen. Det må naturligvis ikke ske. Men vi er et andet sted, så vi har ikke haft en krisesnak.

Gode målmænd, men... I stedet er der blevet arbejdet intenst med nogle mere elementære ting i spillet, hvor det især har været tydeligt, at der har manglet en defensiv balance på holdet. I de seneste fem kampe har FC Nordsjælland lukket 16 mål ind. Tal, der taler for sig selv.

- Vi har arbejdet på nogle basale ting, som vi var gode til i starten af sæsonen, hvor vi stod godt defensivt. Det skal vi finde tilbage til, siger Mads Døhr Thychosen, der derudover har svært ved at pege på et enkelt parameter, der har givet problemer.

- Det er en kombination af flere ting. Jeg synes, at vores målmænd er rigtig gode, men vi har skiftet vores førstemålmand ud midt i sæsonen. Det betyder noget, at man skal til at spille en ny keeper (Eduardo Dos Santos Haesler, red.) ind og ikke har haft en opstart til at gøre det i. Vi havde så også en ny mere (Emmanuel Ogura, red.) i startopstillingen mod FCK, siger Mads Døhr Thychosen.

- Samtidig har vi bare ikke spillet godt forsvarsspil - mig selv inklusiv. Det er noget, vi skal tilbage til. Og det er blevet terpet.

- Men det er heller ikke nemt at spille forsvar, hvis man ikke scorer på chancerne i den anden ende. Og nogle gange har det føltes som om, at vi skulle bruge 12 chancer på at score, mens de andre skulle bruge en halv. Det har måske forplantet sig lidt i holdet, og det skal vi væk fra.

- Jeg håber, de offensive spillere bliver skarpere - og at vores defensive bliver det samme.

Skal stoppe stimen Søndag venter FC Midjtylland så. Superligaens tophold. Og de kan, hvis de vinder, tildele FC Nordsjælland det sjette nederlag i træk. Det vil være første gang i Superligaens historie, hvis FCN taber seks gange i træk.

- Det vil da ikke være sjovt. Men lige nu håber jeg bare, at vi leverer en god præstation på søndag. Det er ligaens førerhold, og det bliver svært. Men vi tror på os selv, og jeg vil gerne se en præstation, hvor vi er med i alle 90 minutter og kan se nogle af de ting, vi har snakket om og arbejdet med, siger FCN-forsvareren.

- Jeg håber og tror, at resultatet bliver, som vi gerne vil have det, men der er også nogle andre ting, der er vigtige og skal tages med videre. Det skal vi også huske. For vi kan tabe, men så er det vigtigt, at præstationen er god. Det har den ikke været på det seneste.