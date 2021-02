FC Nordsjællands cheftræner Flemming Pedersen glæder sig over, at spillertruppen internt har hanket op i hinanden efter forårssæsonens første to runder. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Intern opsang i Superligaklub

Sport Nordsjælland - 13. februar 2021 kl. 11:21 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

Det har ikke været godt nok.

Længere er den sådan set ikke, når det kommer til FC Nordsjællands start på forårssæsonen eller rækken på nu fem nederlag i træk.

Det mener man heller ikke internt i FC Nordsjælland-truppen, som på møder i denne uge har brugt noget af tiden på at tage fat i kraven - billedligt talt - på hinanden for at få gang i at vinde fodboldkampe igen.

- Vi er klar over alvoren, og vi har haft et par møder om nogle ting, der så er blevet snakket igennem i løbet af ugen. Det har ikke været så meget mere, end vi normalt gør, men der er enkelte spillere, der har valgt at rejse sig op og sige, at nu skal vi altså lige i gang, siger FC Nordsjællands cheftræner, Flemming Pedersen.

- Det drejer sig om flere spillere, og det er med anførergruppen i spidsen. Det er ekstra fedt som træner at opleve det. Både fordi det er den måde, vi arbejder på, med at spillerne tager ansvar, men også fordi det er bedst, når det kommer fra spillerne selv. Og der har vi mærket den indre ærgerrighed.

- Når tingene går godt, så kan den slags få strategien til at accellere, men det kan modgang også, når der så er nogle spillere, der stepper op.

Men én ting er snak inde i et varmt mødelokale. Søndag skal det så blive til point i Vejle, hvor Nørreskovens oprykkere venter.

- Ja, det var fedt at se og opleve - nu skal det ud på banen, siger Flemming Pedersen.

- Men man kan godt mærke på spillerne, at det gør ondt på stoltheden, at vi ikke har fået bedre resultater. Så nu skal vi til at få nogle point. Der er blevet gået lidt ekstra til den i løbet af ugen, hvilket er godt at se, for vi oplevede mod OB, at de var markant stærkere end os i det tunge spil. Det kan vi forvente igen mod Vejle.