Ingen kan stoppe Rungsted

13. november 2020 Af Rudi Dalsgaard

Med en sejr på 2-1 hjemme over Herlev, tog Rungsted fredag aften sin ottende sejr i de seneste nu kampe i Ishockeyligaen.

Sejren var egentlig mere sikker, end cifrene antyder, for Herlev fik først otte sekunder før tid reduceret - og ødelagt udsigten til, at Rungsted for første gang i denne sæson kunne holde buret rent.

Kampen lagde ud i et højt tempo med to hold, der gik aggressivt og direkte efter at få lavet føringsmålet, men et par velspillende målmænd endte med at stå med overhånden i de første 20 minutter.

De fik dog også lov til at arbejde for føden, især fordi begge hold undervejs kom i powerplay og på den måde fik øget trykket.

I Rungsted-målet var Cristopher Nihlstorp tilbage efter en skadespause, men klubben offentliggjorde også inden kampen, at man har forlænget låneaftalen med Frederik Dichow, da han først forventes at skulle tilbage til det nordamerikanske efter nytår. Derudover råder Rungsted over David Grubak.

Daly trykkede af Bedste Rungsted-forsøg i første periode kom fra Tim Daly, som smaskede pucken mod mål, men måtte se en Herlev-stav komme i vejen.

I stedet blev det afgørende, at Herlevs Joonas Riekkinen 27 sekunder før første periode sluttede trak en udvisning for interference.

Den trak han derfor med ind i anden periode, og det var lige, hvad Rungsted kunne bruge. Powerplayet blev lynhurtigt etableret, pucken sendt rundt og til sidst satte Shane Hanna resolut pucken i mål til 1-0 fra tre meters afstand.

Ishockeyligaen

Rungsted-Herlev 2-1 (0-0, 2-0, 0-1)

Mål: 1-0: Shane Hanna (21:23), 2-0: Nikolaj Rosenthal (27:08), 2-1

Udvisninger: Rungsted: 3x2 minutter. Herlev: 4x2 minutter

Tilskuere: 412 1-0: Shane Hanna (21:23), 2-0: Nikolaj Rosenthal (27:08), 2-1Rungsted: 3x2 minutter. Herlev: 4x2 minutter412 Så var Herlev advaret, men det hjalp ikke, da Kasper Larsen trak holdets fjerde udvisning i kampen efter 25:49 af kampen. For der gentog Rungsted nummeret med effektivt at aflevere pucken rundt, og til sidst afleverede Alex Wideman den ind foran mål til fremadstormende Nikolaj Rosenthal, og så stod det 2-0 efter 27:08 af kampen.

Herlev på jagt Det fik ikke intensiteten til at falde i kampen. Tværtimod. Især Herlev prøvede at kæmpe sig tilbage i kampen med nogle syngende tacklinger, og der blev ikke taget mange fanger i krigen på isen.

Men mål kom der ikke flere af i anden periode.

Derfor var det også er Herlev-hold, der kom jagtende ud til sidste periode og forsøgte at lægge et endnu større tryk på Rungsted, der omvendt virkede meget opsatte på at holde nullet, hvilket endnu ikke var lykkedes i denne sæson.

Tilbageløbene sad, som de skulle, og samtidig blev hovederne holdt kolde, så Rungsted holdt sig ude af straffeboksen.

Halvandet minut før tid var Rungsted tæt på at afgøre kampen, da Nichlas Hardt fik fat i pucken, mens Herlev havde sin målmand væk fra målet, men skuddet blev fanget af en Herlev-spiller på vejen.

Herefter tog Herlev timeout og trak målmand Emil Jidskog ud for at spille en mand i overtal, men det gav først bonus otte sekunder før tid, da Kasper Bunch Larsen fik sendt pucken i mål.

Sejren var Rungsted ottende i de seneste ni ligakampe - her af en sejr efter straffeslag og en efter ekstra periode.