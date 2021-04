Mathias Gransee - her fra en tidligere kamp - og Ledøje-Smørum kom godt fra land i Danmarksserien med en udesejr over Otterup. Foto: Rudi Dalsgaard

Send til din ven. X Artiklen: Indskiftere gjorde forskellen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Indskiftere gjorde forskellen

Sport Nordsjælland - 01. april 2021 kl. 17:37 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

Der var mange spørgmålstegn for Ledøje-Smørums Danmarksserie-mandskab forud for sæsongenstarteren ude mod Otterup, men det endte med tre point med hjem i bilerne til det nordsjællandske.

Ikke mindst efter tre indskiftningere i anden halvleg.

Efter en times spil med stor dominans fra gæsterne, men stadig 0-0 på tavlen, lavede træner Kim Kjærsgaard nemlig en tredobbelt udskiftning, og der var gået bare fem minutter efter indskiftningerne, før den ene indskifter - og debutant - Conrad Lunde spillede en anden indskifter, Martin Soelberg, fri, så sidstnævnte kunne sparke bolden ind til 1-0.

Godt et kvarter senere var den duo på spil igen. Denne gang forsøgte Conrad Lunde selv at score, men det skud blev blokeret. Returen endte hos Martin Soelberg, og så stod det 2-0, hvilket endte med at holde hjem.

Danmarksserien, pulje 2

Otterup-Ledøje/Smørum 0-2 (0-0)



Mål: 0-1: Martin Soelberg (65), 0-2: Martin Soelberg (79) 0-1: Martin Soelberg (65), 0-2: Martin Soelberg (79) I første halvleg lykkedes Ledøje-Smørum godt med at presse hjemmeholdet højt og få nogle tidlige erobringer. Men især Rasmus Thomsen var uvenner med målrammen i Otterup.

Han fik sendt et skud på overliggeren, et hovedstød på stolpen og siden et skud fra halvdistancen på stolpen i løbet af første halvleg. Derudover havde Emil Kjærsgaard et skud, der gik snert forbi.

Men de gode takter fortsatte ikke i anden halvlegs indledning, hvor gæsterne kæmpede med at håndtere bolden ordentligt. Otterup pressede højere på banen, og Ledøje-Smørums løste det for mange gange ved at sparke bolden væk.

Så kom indskiftningerne, det første mål og så var der mere ro på.