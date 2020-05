I omskoling til stregspiller

Man kan ikke træne sig op til at blive 195 centimeter høj, og det er måske en af forklaringerne på, at venstrebacken Mikkel Palmer kun har indtaget en perifer position i Nordsjællands trup.

- Palmer er på mange måder en god historie om, hvad hårdt arbejde kan føre til. Der er altid fuld indsats at hente og jeg tror, at vi i den kommende sæson kan lægge lag på i begge ender af banen og skubbe yderlig til Palmers gode udvikling, siger Nordsjællands cheftræner Simon Dahl.

- Da Simon ringede og nævnte muligheden for omskoling til stregspiller, var jeg klar til udfordringen. I min tid i Nordsjælland Håndbold har jeg lært utrolig meget af Simon, og jeg glæder mig til at være fast i truppen, lyder det fra Mikkel Palmer.

Daværende Nordsjælland-træner Ian Marko Fog tilknyttede Mikkel Palmer som træningsspiller, men da Simon Dahl tog over for et år siden, så var der i første omgang ikke plads til Mikkel Palmer. Det blev der til gengæld omkring juletid, da skaderne begyndte at ramme holdet. Han genindtrådte i truppen og viste med det samme sit værd i særdeleshed som forsvarsspiller.