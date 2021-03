FC Nordsjælland hylder nordsjællandske kvinder

Her kan du se et udvalg af de nordsjællandske kvinder, FC Nordsjællands spillere hylder i forbindelse med kvindernes internationale kampdag, 8. marts.



Kamaldeen Sulemana: Hylder Anja Toft Enderslev

* Anja Toft Enderslev er daglig leder hos Børnehuset SIV i Farum. Børnehuset Siv er en institution for børn med nedsat immunforsvar og deres familier. Husets børn har det til fælles at de må leve et børneliv isoleret fra menneskemængder, herunder almindelige daginstitutioner. Isolationen har konsekvenser for barnet på både kort og lang sigt, men det påvirker også forældre og søskende.



Oliver Villadsen: Hylder Dorthe Haugaard

* Dorthe Haugaard er en socialpædagog, der har gjort en kæmpe forskel for adskillige børn og unge i lokalområdet. Efter 19 års arbejde på Søndersøskolen i Værløse arbejder hun nu på Ravnholm Skole, hvor hun primært arbejder med tosprogede. Hun brænder for at hjælpe og vejlede unge med alt fra skolegang til hverdagsudfordringer. Dorthe er medlem af Venligboerne og Integrationsrådet i Furesø Kommune, og deltager i mange velgørenhedsindsamlinger.



Peter Vindahl-Jensen: Hylder Mette Valentiner

* Mette Valentiner arbejder på børne- og ungeafdelingen på Nordsjællands Hospital som afdelingssygeplejerske, hvor hun altid har udvist et beundringsværdigt engagement i hverdagen for de børn og unge, der har været indlagt på afdelingen. Igennem Corona-krisen har der været en ualmindelig belastning på hospitaler landet over. Derfor er Mette en sand rollemodel, som sammen med sin kolleger har ydet en ekstraordinær indsats.



Magnus Kofod Andersen: Hylder Tanja Karsten

* Tanja er ansvarlig for sociale aktiviteter i et flygtningecenteret Sandholm. Hun har forbundet frivillige klubber og organisationer til flygtningecentret for at hjælpe flygtninge til at være aktive og deltage aktivt i sport. Derudover har hun sørget for, at flere unge drenge og piger har fået muligheden for at se FCN’s fodboldkampe i Farum.