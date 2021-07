FC Helsingør og HB Køge mødtes to gange i forårets oprykningsspil i 1. division. Her vandt Helsingør begge gang. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Hurtigt topmøde i pokalen

FC Helsingør trak et af de højest placerede hold i 1. runde af pokalturneringen.

Sport Nordsjælland - 09. juli 2021 kl. 17:05 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen

Der er fredag trukket lod til 1. runde af DBU's pokalturnering. Alle seriehold har kunnet kvalificere sig i løbet af foråret, og fra Nordsjælland var fem hold med i bowlen.

Det højestrangerede hold - FC Helsingør fra 1. division - møder en af kollegaerne fra 1. division. Nemlig HB Køge, der i sommerens løb har skiftet trænere, så det nu er de tidligere landsholdskollegaer Daniel Agger og Lars Jacobsen, der står i spidsen for holdet.

De to hold mødtes to gange i oprykningsspillet lige før sommerferien, og her blev det til sejre på 3-1 og 5-0 til FC Helsingør.

FC Helsingør-HB Køge Skovshoved IF-HillerødDMI-FrederikssundHørsholm/Usserød-Vanløse IFNB Bornholm-Allerød FKFC Helsingør-HB Køge Sidste år røg FC Helsingør ud af pokalen til Bispebjerg.

Fra 2. division har Hillerød trukket Skovshoved, som de spillede i række med i den forgangne sæson. Det fik dog to meget forskellige udgange for de to klubber, da Hillerød endte i slutspillet og blev i 2. division, hvorimod Skovshoved ikke bare rykkede ned i 3. division, men de måtte tage turen hele vejen ned i Danmarksserien.

Det var en brutal omgang for traditionsklubben, der havde chancen på sidstedagen for bare at rykke ned i den nye 3. division, men resultaterne flaskede sig ikke, og derfor måtte de ud af divisionerne.

De to hold spillede to gange mod hinanden i turneringen det forgangne år. Her vandt Hillerød 2-1 på udebane, og det blev til endnu en sejr på hjemmebane - denne gang med cifrene 1-0.

Frederikssund skal til de tidligere indendørsspecialister fra Døllefjelde Musse. De vandt DM i disciplinen i 1998. Holdet fra Lolland spiller i Sjællandsserien efter sommerferien, mens Frederikssund ligger i Danmarksserien.

Hørsholm-Usserød får modstand fra divisionerne. De skal møde Vanløse IF, der endte lige udenfor oprykningsspillet i 2. division, og derfor måtte se sig selv tage turen til 3. division efter sommerferien.

Allerød fra Danmarksserien får den længste tur, da de skal et smut til Bornholm. Her venter NB Bornholm, der spiller i Københavnsserien til hverdag.

Det er planen, at kampene skal spilles 3.-5. august.