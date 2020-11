Formand for Hundested IK Peter Fjeldal byder Wissam Al-Sharkawi velkommen til Hundested. Foto: Hundested IK

Hundested har fundet træner: Nu skal posen rystes

Det er en gammel kending af fodbold i Nordsjælland, der skal være træner i Hundested.

11. november 2020

I begyndelsen af november blev det offentliggjort, at Michael Schou - der har ført Hundested op til bedste placering nogensinde i klubbens historie - stoppede som træner efter en række utilfredstillende resultater. Nu er afløseren fundet.

Det bliver Wissam Al-Sharkawi, der kommer fra en rolle som assistenttræner for førerholdet i Sjællandsserien - Herstedøster - og han har tidligere trænet Helsinge, der på det tidspunkt også lå i Sjællandsserien.

- De havde brug for at ryste posen lidt. Michael Schou har gjort et fint stykke arbejde. Nu skal vi se, om vi kan gøre det på en anden måde, siger Wissam Al-Sharkawi, der understreger, at fundamentet i klubben er på plads.

- Jeg ser en masse unge spillere, som vil det her, og som er dygtige fodboldspillere siger den nye træner og fortsætter:

- Nu skal jeg sætte puslespillet rigtigt, og derfor har jeg arrangeret en masse træningskampe i løbet af vinteren, så alle i truppen kan bevise, at de bør bruges på førsteholdet.

Han kender flere af spillerne på forhånd, da han som træner har været modstander flere gange.

- Jeg synes jo, at målmanden Christian Solhøj er den bedste målmand i Sjællandsserien, men der er masser af andet talent på holdet. Holdet ligger ikke i bunden, fordi der er dårlige spillere, siger Wissam Al-Sharkawi.

Den nye træner skal bruge den kommende tid på at lære spillerne at kende.

- Nu skal der trænes og løbes to gange om ugen, og så skal vi efter jul også spille en masse træningskampe med hold fra Serie 1, Sjællandsserien og Danmarksserien, siger Al-Sharkawi, der også har fået assistenttræner og udviklingstræner under sig.

Det er henholdsvis Michael Jægergaard og Bo Elvar Jørgensen.

- Hele setuppet er fantastisk, og det samme er stadion og atmosfæren, siger Wissam, der også har gode minder med Hundesteds til tider vilde fans.

- De er nogle flinke fyre. De kan råbe alt muligt under kampene, men jeg har oplevet, at de kom over til os bagefter og sagde, at tingene bare var sagt i kampens hede, siger han.

Hundested har spillet mod Herstedøster i denne sæson, og det blev uafgjort. Det var første pointtab for topholdet.

- Hundested har med gode præstationer slået fast, at de skal være i Sjællandsserien. De tog point mod Herstedøster som de allerførste i denne sæson, og så har de tabt en masse kampe med bare et mål, siger Wissam Al-Sharkawi, der også fortæller, at han har haft gode snakke med den afgående træner Michael Schou.

Hundested ligger næstsidst i Sjællandsserien med bare fem point for 11 kampe. Næste kamp er efter planen 7. marts på hjemmebane mod Farum.