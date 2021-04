Jesper Dahl i kamp for Nordsjælland mod Fredericia tilbage i februar 2020. Nu vender han tilbage efter en sæson i Århus. Foto: Thomas Olsen

Hullet lukket i ekspresfart

Sport Nordsjælland - 15. april 2021 kl. 11:01 Af René Larsen Kontakt redaktionen

Det er ikke sket over stok og sten, som det måske kunne lyde. Onsdag offentliggjorde Nordsjælland Håndbold, at højrebacken Nicolas Lundbye Kristiansen stoppede karrieren som sportsinvalid. Dagen efter kom meddelelsen om, at Jesper Dahl efter et år i Århus Håndbold vender tilbage til Nordsjællands lysegrønne trøje. Begge dele har været under opsejling i noget tid.

27-årige Jesper Dahl havde haft flere samtaler med Nordsjællands sportschef Jørn Blom Hansen om en tilbagevenden til den klub han har repræsenteret gennem flere sæsoner. Så kom den uventede melding, at hans klub Århus var gået konkurs og fra den kommende sæson ville fusionere med Skanderborg. Århus-spillerne var med et løst fra deres kontrakter.

- Jeg var pludselig forberedt på en uforberedt situation, siger højrebacken Jesper Dahl.

Jesper Dahl nåede at spille 79 kampe for Nordsjælland, inden han for et års tid siden valgte at prøve sig af i Århus Håndbold under Erik Veje Rasmussen. Her spillede Jesper Dahl samtlige kampe i grundspillet inden konkursen, hvor det blev til 55 mål, uden at han dog fandt håndboldlykken i den jyske hovedstad af den grund.

- Siden jeg forlod Nordsjælland har jeg haft lyst til at komme tilbage, siger Jesper Dahl, der dog ikke har fortrudt opholdet i Århus.

- Man får nye øjne på og man udvikler sig ved et skift. Jeg er ikke i tvivl om, at jeg er blevet en bedre håndboldspiller plus at jeg har fået taget et par kilo på.

En anden fordel ved skiftet tilbage til Nordsjælland er, at han genforenes med sin storebror Simon, der er cheftræner i klubben. De to Hvide Sande-brødre er tætte og har mange håndboldsnakke sammen, men de synes, at de lykkes med at holde tingene adskilt.

- Jeg skal ligesom alle andre kæmpe hårdt for at få en plads på holdet. Men det kan være en styrke, at vi kender hinanden så godt, så Simon ved, hvad han skal sige til mig, siger Jesper Dahl.

Simon Dahl lægger da heller ikke skjul på, at han ser store kvaliteter i sin lillebror.

- Jesper er en ledertype, og han har masser af erfaring. Jesper er tiltænkt en stor rolle i begge ender af banen. Med Nicolas Lundbyes karrierestop manglede vi en højreback og med Jesper får vi en, der både kender til kulturen, måden vi arbejder på og en spiller med et stort fighterhjerte, siger Simon Dahl.

