Holte er pokalmestre igen

Sport Nordsjælland - 23. februar 2020

Holtes volleyballkvinder fik revanche for et nederlag i pokalfinalen for 30 år siden til ASV Elite fra Aarhus. De to hold mødtes dengang, og der løb aarhusianerne med pokalguldet. Siden da har Holte været en magtfaktor i dansk volleyball, og de finalevante Holte-kvinder vandt da også overbevisende i tre sæt. Det var Holtes 14. guldmedaljer i pokalturneringen. Udover at tage guldet, så blev Holtes Mikala Mogensen også valgt som årets pokalfighter.

- Jeg er stolt over, at holdet formår at holde fokus hele vejen igennem. Der er mange påvirkninger omkring os og nok også en forventning om, at vi skulle vinde, som let kunne have vist sig i spillet. Men vi leverer en meget disciplineret indsats og står sammen som et hold, siger cheftræner for Holte-IF Sven-Erik Borch Lauridsen.

Det var ellers ASV, der var på hjemmebane, da hele Final 4-stævnet med både mændenes og kvindernes semifinaler og finaler blev afholdt samme weekend i Aarhus.

Det talstærke publikum hjalp hjemmeholdet med taktfaste klapsalver, men på banen var det dog Holte, der styrede begivenhedernes gang.

ASV kæmpede med at holde blokaderne over for de hurtige Holteangribere, der buldrede boldene hårdt i gulvet. Således gik første sæt overbevisende til Holte med sætscoren 25-19.

Holte lagde også bedst ud i andet sæt, hvor de med skarpe server holdt ASV fra de gode angrebsmuligheder.

ASV blev dog ved med at kæmpe for boldene, og i midten af sættet øjnede man et lille come-back. Holte skruede dog op for hastigheden på spillet og angrebsarmen og afsluttede sættet komfortabelt med 25-14.

I tredje sæt startede ASV for første gang med en føring. Fornøjelsen varede dog kort, og Holte genfandt hurtigt rytmen igen og lagde sig atter i front. ASV havde herefter igen et kort opsving, hvor især Teresa Haugaard Nielsen i blokken fik lukket ned for Holteangrebene, men Holte forblev i front sættet ud, og kunne med afgøre sættet og kampen med 25-16.

- Mod slutningen af kampen bliver nogle af vores spillere trætte, og der er det helt fantastisk, at vi har en bredde i truppen der gør, at vi kan bringe nye spillere på banen med fornyet energi og så ellers bare spille videre på fuldt drøn. Det er dét vi vinder kampen på, siger Sven-Erik Borch Lauridsen.

Tidligere på dagen vandt Brøndby VK's kvinder bronze med en tæt 3-2 sejr over Gentofte Volley.

I mændenes turnering vandt Gentofte Volley for andet år i træk finalen, da de slog Boldklubben Marienlyst i tre sæt.

Pokalfinale, kvinder

Holte IF-ASV Elite 3-0

(25-19, 25-14, 25-16)