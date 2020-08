Holte dropper Europa Cup

Der var alt for mange ubekendte faktorer, der skulle tackles.

Men nu har klubben alligevel valgt at trække sin tilmelding tilbage.

- Der var adskillige ting, der fik os til at droppe deltagelsen. Man ved jo aldrig, om corona-virussen pludselig popper op igen, så et land må stramme restriktionerne, så vi i værste fald kunne blive fanget i landet og måske skulle i 14 dages karantæne, når vi kom hjem. Desuden blev der fra det internationale forbunds side stillet så store sundhedsmæssige krav om hygiejne og testning af spillere og ledere, at vi slet ikke kunne magte det med vores lille organisation, siger klubformand Karen Bonnesen.