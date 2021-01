Nordsjællands cheftræner Simon Dahl har fået mere at spekulere på. Onsdagens kamp mod HC Odense er aflyst på grund af covid-19, og lørdagens opgør mod Vendsyssel skal også flyttes til et senere tidspunkt.

Holdt ude foran hallen: Odense-Nordsjælland coronaaflyst

Nordsjælland Håndbold skulle onsdag aften have spillet årets første kamp i 1. division på udebane mod HC Odense. Men det opgør blev aflyst i allersidste øjeblik, da en spiller fra Nordsjælland Håndbold er testet positiv.

- Vi var lige drejet ind på parkeringspladsen, da der lød et højt udråb fra en af spillerne om, at han var testet positiv, fortæller sportschef Jørn Blom Hansen i spillerbussen.

- Det ville have været dejligt, om han havde fået beskeden, inden vi var taget af sted, konstaterer sportschefen.

- De syntes, at det var en god idé, om vi blev derude. De kom så lige og satte en kasse øl og nogle sodavand og ønskede os god tur hjem, fortæller Jørn Blom Hansen.

Den smittede spiller fik bagsædet for sig selv, medens de øvrige stimlede sammen i den modsatte ende af bussen.

Der var hele 26 personer med bussen til Odense. Det drejer sig om en chauffør, 17 spillere, tre trænere, to holdledere, en fysioterapeut, en administrativ medarbejder og en sportschef.

- De skal testes på søndag og igen på tirsdag, og først hvis de hver især kan fremvise to negative coronatest får de mulighed for at møde op til træning i næste uge, siger Jørn Blom Hansen.