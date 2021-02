Nicolas Lundbye Kristiansen har allerede lavet masser af mål for Nordsjælland Håndbold, men blev alvorligt knæskadet for halvandet år siden. Foto: Thomas Olsen

Holder på topscorer-kandidat

Sport Nordsjælland - 11. februar 2021 kl. 13:46 Af Rudi Dalsgaard

Efter en lang, mørk periode er der for alvor kommet lys tilbage på 28-årige nicolas Lundbye Kristiansens håndboldkarriere, og nu har bagspilleren sat sin underskrift på en kontraktforlængelse for et år mere med Nordsjælland Håndbold.

Nicolas Lundbye Kristiansen er netop kommet tilbage fra halvandet års skadespause, og han fik comeback i forgangne weekend med tre scoringer mod SUS Nyborg.

- Det var rigtigt dejligt. Befriende på en eller anden måde, lød det efterfølgende fra bagspilleren, der hele tiden har haft planer om at komme helt tilbage efter sin knæskade.

- Inden jeg kom tilbage, havde jeg svært ved at snakke fremtid, så jeg udskød det lidt, da jeg først ville fornemme, hvor jeg stod både fysisk og mentalt. Nu har jeg valgt at fortsætte i Nordsjælland, fordi jeg synes, det er et spændende projekt, siger han.

- Vi går alle benhårdt efter den direkte oprykning. Jeg vil enormt gerne være en del af at spille Nordsjælland tilbage i Ligaen og derefter kæmpe for at blive der sammen med alle på holdet og omkring klubben.

Nordsjællands træner, Simon Dahl, glæder sig også over forlængelsen.

- Jeg glæder mig meget over, vi fortsat skal arbejde videre med Nicolas. Med den store dedikation og målrettethed, han har vist under sin lange skadesperiode, samt det niveau han har lagt for dagen efterfølgende, er jeg slet ikke i tvivl om, han kan bibringe vores spil rigtig meget, siger Simon Dahl.