Holder på talent fra Hillerød

- Jeg tror på, at FC Nordsjælland er det rigtige sted for min udvikling. Klubben har det perfekte set-up. Man kan mærke, hvor passionerede alle i klubben er, hvilket motiverer mig super meget, siger Kathrine Kühl til fcn.dk

- Jeg er så glad for at være i klubben, og jeg glæder mig meget til at komme i gang igen efter nytår.