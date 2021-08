Se billedserie Hørsholm/Usserød var på besøg hos BSF i Sjællandsserien. Foto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

Hørsholm stoppet af BSF

Sport Nordsjælland - 26. august 2021 kl. 20:21 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

Hørsholm-Usserød må overlade førstepladsen i Sjællandsseriens pulje 1 til BSF, efter mandskabet fra Ballerup vandt det indbyrdes opgør 2-0 hjemme torsdag aften.

Kampen var en tidlig topkamp i rækken mellem to ubesejrede og ivrigt scorende hold. Hørsholm kom ind til kampen med en frisk 8-1-sejr over Lundtofte efter en 2-1-sejr over Albertslund i premieren.

BSF havde ligeledes seks point efter 3-0 over Gladsaxe-Hero og 5-0 over Liria, og de kom bedst fra start i kampen, som generelt havde et rodet udtryk til at lægge ud med.

Der skulle gå 19 minutter, før de fremmødte tilskuere fik sit første skudforsøg at varme sig på, men Andreas Vilberg måtte se sit skud klaret til hjørne.

Efter godt 20 minutter kom Hørsholm bedre med i kampen og lykkedes med at sætte nogle bedre angreb sammen. Det gik stærkt, når de kom stormende over kanterne. Det kneb med at ramme medspillere foran mål, så Sebastian Carlsen valgte i stedet at sende et indlæg på oversiden af overliggeren som gæsternes bedste chance.

I stedet blev det 1-0 til hjemmeholdet efter 35 minutter på noget af kokser i Hørsholm-enden, hvor målmand Oliver Stenderup fik spillet lidt for småt med sit forsvar. Andreas Vilberg snuppede bolden, men måtte se sit skud reddet af Stenderup. Returen endte hos Emil Tidemand, der let kunne score.

Kort efter røg målmand Stenderup så ud med et gult kort, og forsvarer Oliver Veggerby måtte overtage handskerne i 10 minutter.

Han holdt målet rent i sine minutter i målet, og han var tilbage i forsvaret, da Gabriel Petersen ragede et gult kort til sig, så Hørsholm igen måtte spille i undertal. Og BSF havde endda bolden i mål på det efterfølgende frispark, men det blev korrekt annulleret for offside.

Men det endte med at koste efter 61 minutter, hvor Emil Tidemand blev spillet fri i feltet, tog en god berøring og kælede bolden op i målhjørnet til 2-0.

Det fik gæsterne til forcere, men det kneb gevaldigt med at blive rigtig farligt. Et indlæg var tæt på at ramme Oscar Dargis, men ellers var det ikke meget, BSF-forsvaret blev truet.

Omvendt virkede BSF godt tilfredse med tingenes tilstand og havde ikke travlt med at angribe mere.

Da Joachim Puggaard så fik en advarsel for film med to minutter igen, var det helt slut med spændingen i kampen.

Sjællandsserien, pulje 1

BSF-Hørsholm/Usserød 2-0 (1-0)

Mål: 1-0: Emil Tidemand (35), 2-0: Emil Tidemand (61)

Tilskuere: 75