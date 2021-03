16-årige Johanne Svendsen, der repræsenterer Hørsholm-Rungsted Tennisklub, har vundet både single- og doublerækken ved en ITF-turnering i Colombia. Her er hun i DM-finalen i 2019. Foto: Allan Nørregaard

Hørsholm-spiller rydder bordet i Colombia

Mens Clara Tauson og Holger Rune allerede er ved at slå igennem på den internationale tennisscene, er et nyt, ungt talent fra Danmark på vej frem i verden.

Johanne Svendsen fra Hørsholm-Rungsted Tennisklub leverede således en gedigen overraskelse, da hun i weekenden gik hele vejen i både single og double ved en stor turnering på ITF World Junior Tour for verdens bedste juniorer i Barranquilla i Colombia.

I singlefinalen vandt Johanne Svendsen i tre sæt over Julia Garcia fra Mexico.

- Jeg er træt, overvældet, glad og ikke mindst utrolig stolt. Det er min vildeste dag nogensinde. Det er det her, jeg spiller for. Den her følelse og alle de mennesker, der anerkender, lykønsker og støtter, siger en jublende lykkelig Johanne Svendsen fra Colombia ifølge en pressemeddelelse.