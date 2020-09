Se billedserie Frederik Weibel og Hørsholm spillede lørdag mod Vallensbæk i Sjællandsserien. Foto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

Send til din ven. X Artiklen: Hørsholm slog igen tre gange Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hørsholm slog igen tre gange

Sport Nordsjælland - 19. september 2020 kl. 15:15 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hørsholm smed lørdag den ene føring efter den anden, men de endte med at score sejrsmål til 4-3 i sidste øjeblik og kunne juble over de tre point i Sjællandsseriekampen mod Vallensbæk.

Vallensbæk levede noget af en chokstart og tog Hørsholm på sengen allerede i det andet minut. Et angreb over højrekanten ender med et indlæg til Emil Skovbo Nielsen, der fik taget bolden med sig og prikket den ind til 1-0.

Men det tidlige føringsmål lod ikke til at ryste hjemmeholdet, der hurtigt tog fat om kampen og dominerede stort med bolden. Især Joakim Dam, Frederik Weibel og Emil Sørensen viste niveauet, men der manglede noget, når overtaget skulle omsættes til chancer og mål.

Det blev til en del angreb over kanterne, hvor der dog manglede en præcis adresse, når bolden blev bankede ind foran mål. I andre tilfælde var Vallensbæk dog også heldige med lige at få snittet bolden, så den snød Hørsholms modtager i feltet.

Efter 22 minutter fik Hørsholm chancen på et indirekte frispark for en tilbagelægning, men Emil Sørensens spark røg i muren.

Godt et kvarter efter var der så bid. Frederik Weibel kom til afslutning, men bolden tog stolpen. Returen endte hos Joakim Dam, der let kunne udligne.

Overtaget fortsatte efter pausen, og her var Hørsholm noget mere effektive, da David Nørlund Müller gjorde det til 2-1 midt for mål allerede efter fem minutter af anden halvleg.

Serie 1, pulje 1

Hørsholm-Vallensbæk 4-3 (1-1)Mål: 0-1: Emil Skovbo Nielsen (2), 1-1: Joakim Dam (36), 2-1: David Nørlund Müller (50), 2-2: Emil Skou Raavig (53), 3-2: Jonathan Zuckerman (83), 3-3: Thomas Faurby (86), 4-3: Mads Emil Juhl Jensen (90)

Tilskuere: 75 0-1: Emil Skovbo Nielsen (2), 1-1: Joakim Dam (36), 2-1: David Nørlund Müller (50), 2-2: Emil Skou Raavig (53), 3-2: Jonathan Zuckerman (83), 3-3: Thomas Faurby (86), 4-3: Mads Emil Juhl Jensen (90)75 Men så blev det Vallensbæks tur til at få et indirekte frispark for en tilbagelægning, og her fik hverken målmand Marco Poulsen eller hans mur fat i Emil Raavigs afslutning, som i stedet susede lige gennem Hørsholms hullede ost af en opdækning, og så stod det 2-2 efter 53 minutter.

Igen var det ikke noget, der slog kampen i stykker for Hørsholm, og hjemmeholdet fortsatte med at have initiativet. Det kastede en god mulighed af sig efter 57 minutter, da Jonathan Zuckerman kom på skudhold og sendte bolden på overliggeren.

Han var til gengæld knivskarp syv minutter før tid. Han fik bolden med sig efter en dødbold til Vallensbæk, og så strøg Hørsholm-kanten ellers af sted. Vallensbæk-forsvaret han efter ham hele vejen ind i feltet, og selv om Joakim Dam var helt fri i modsatte side, valgte Zuckerman at banke bolden direkte i mål til 3-2.

Den føring holdt dog kun et par minutter, så dukkede gæsternes Thomas Faurby op og sparkede bolden ind til 3-3, og så var Hørsholms sejrsjagt lige vidt.

Men det fik Mads Emil Juhl Jensen lavet om på i sidste øjeblik, da han på akrobatisk vis til dirigeret et indlæg helt op i målhjørnet til 4-3 og en Hørsholm-sejr.