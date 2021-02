Kristine Risager Pedersen og Hørsholm havde svært ved at finde vej til kurven. Arkivfoto: Rudi Dalsgaard

Hørsholm kunne ikke score

Hørsholm 79ers forpassede den sidste chance for at true BK Amager og BMS Herlev i toppen af Dameligaen, da det fredag aften blev til et klart nederlag 57-32 mod BMS Herlev i UCC Hallen på Brøndby Stadion.