Anne Hee Pedersen og resten af Hørsholm 79ers trup er sendt på sommerferie, selvom der ikke er kommet en officiel udmelding fra basketballforbundet. Foto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

Hørsholm 79ers går enegang og afslutter sæsonen

Sport Nordsjælland - 22. marts 2020 kl. 00:18 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens herrernes liga er afsluttet, så er der ingen afklaring hos damerne.

I Hørsholm 79ers betragter de sæsonen som afsluttet. Det har klubben meddelt i fredags til resten af klubberne i Dameligaen.

Baggrunden er, klubben ikke mener, der er mulighed for en forsvarlig afslutning på turneringen, hverken sportsligt eller overfor spillernes helbred, skriver klubben i en meddelelse.

Der har i Dameligaen foregået samtaler om at videreføre turneringen i en eller anden form, men Hørsholm 79ers' direktør Jesper Tullin mener, at klubben af flere grunde ikke kan se mulighed for at fortsætte.

- Holdenes udenlandske profiler er allerede vendt hjem og kommer ikke tilbage, siger direktøren og fortsætter:

- Og et enkelt hold, Lemvig, kan slet ikke være med videre, så enhver form for slutspil, vil slet ikke hænge sammen med sæsonens vilkår og vil derfor alligevel være uden sportslig værdi i forhold til at uddele et Danmarksmesterskab.

Også spillernes ve-og-vel bekymrer Hørsholm 79ers.

- Vi har været i kontakt med dygtige fysioterapeuter, og de siger, at der er en stor skadesrisiko for spillerne, hvis de skal spille et komprimeret slutspil efter en lang periode uden struktureret træning.

- Der er i øjeblikket lukket for både haller og styrketræningsfaciliteter, så det er umuligt for dem at holde sig i forsvarlig form.

- Vi mener ikke, det er forsvarligt at sætte vore spillere i en situation, hvor de skal give sig 100 procent for et sportsligt tvivlsomt mesterskab, med en krop, der er 80 procent klar. Det er opskriften på eksempelvis alvorlige knæskader, der kan holde dem ude hele næste sæson, siger Jesper Tullin.

En sidste grund til at klubben går foreløbig enegang er, at usikkerheden omkring hvornår, der åbnes op for faciliteterne igen.

- Vi aner reelt ikke, om det bliver muligt at spille i maj, juni eller juli, mener Tullin, så vi vælger at lukke ned og foretage en række omkostningstilpasninger, så vi kan være klar til en ny, spændende sæson i 2020-21, som vi ser meget frem til, siger direktøren.

Hørsholm 79ers skriver, at de forholder sig ikke til om og eventuelt hvordan, der skal uddeles medaljer, da medaljer uddeles suverænt af Danmarks Basketball Forbund og ikke Dameligaen. Den beslutning overlader klubben trygt til DBBF's bestyrelse.