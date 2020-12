Peter Møller leverede 31 point - hans højeste nogensinde i Basketligaen - da Værløse vandt ude over Beras Academy. Her ses han i en tidligere kamp.

Historisk præstation i Værløse-sejr

Det blev samtidig hans point nummer 30 og 31 i kampen, hvilket er en personlig rekord for Peter Møller i Basketligaen.

Værløse var bagud 56-52, da fjerde og sidste periode startede, men en treer fra Karl Boje Formann og et par straffekast fra Martin Poulsen endte nordsjællænderne i front.

Bears Academy tog føringen tilbage, inden Værløse svarede igen og kom på vinderkurs, da Mathias Bak Christensens treer blev fulgt op af Peter Møllers to point til stillingen 63-68 med tre minutter igen.

Men en treer fra hjemmeholdets Mads Bro Hansen holdt liv i kampen, og han var også manden bag det, der lignede et knockout til Værløse, da han satte en treer til 73-72 med 17 sekunder tilbage af kampen.

Værløse tog timeout, da bolden blev sat i spil igen, begik Marius Sørensen fejl på Værløses Peter Møller, hvilket sendte ham til straffelinien, hvor han satte de to straffekast til 73-74.

Værløse var på dagen uden store Koch Bar under kurven, da han måtte sidde over med en skade. I stedet tog Peter Møller over - ikke bare til sidst men altså med 31 point i alt.