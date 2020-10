Se billedserie Rasmus Suhr headede Hillerød på 1-0 i pokalkampen mod OB.

Hillerøds pokaldrøm regnede væk

Sport Nordsjælland - 07. oktober 2020 kl. 17:53 Af Rudi Dalsgaard

Hillerød Fodbold må for tredje år i træk se sig slået ud af pokalturneringen af et Superligahold.

Det blev udgangen på pokalkampen på Hillerød Stadion, som striberne fra OB vandt 2-1.

Hillerød stillede i noget, der kunne minde om en 5-2-3-opstilling, der hurtigt kunne veksles til en 3-4-3, når man havde bolden. Og det havde man indledningsvist en del mere, end man på forhånd kunne have forventet.

Det passede 2. divisionsholdet glimrende, og de fik vist, at de mestrer det boldbesiddende spil, mens OB kom til at hænge efter i de fleste aktioner.

Det nåede at koste Superliga-holdet et mål i mod, da Hillerød et par gange i træk fik sendt bolde ind i feltet, som OB måtte afvise. Men det sidste indlæg fra Nicolai Grassi Johannessen gik hele vejen over i fjerneste side af feltet, hvor Rasmus Suhr ubesværet kunne heade bolden mod det lange målhjørne og gøre det til 1-0.

Det var måske en kende for tidligt, hvis man kan tale om det. For målet vækkede OB, der havde lullet sig selv lidt i søvn i starten, og derfra begyndte fynboerne at lægge tryk på Hillerøds bagerste..

Bare tre minutter efter havde Issam Jebali bolden i mål, men det blev underkendt for offside. To minutter efter var han på færde igen, men hans skud tog stolpen. Aron Thrandarson nåede også et hovedstød tæt forbi mål, inden der var gevinst.

OB-debutanten Simon Okusun vandt en duel, nedfaldet endte hos Jebali, der hurtigt stak Aron Thrandarson i dybden, og så var der udlignet efter 26 minutter.

Fire minutter efter var den gal igen i Hillerøds bagerste rækker, som havde svært ved at håndtere Jebali, når OB-angriberen modtog og vendte med bolden.

Denne gang stod han dog for enden af et fladt indlæg fra målscorer Thrandarson, som Hillerøds Lucas Bøje Larsen ikke helt fik fat i, og så sparkede Jebali sikkert bolden ind til 1-2.

Rasmus Lyng i Hillerød-målet måtte også give en stor redning frem kort før pausen, da et afrettet skud var på vej over stregen, men Lyng, der ellers er henvist til bænken i 2. division for tiden, kom flot tilbage og klarede situationen.

OB kunne gå tilfredse til pause, mens Hillerød bagud 1-2 havde nok at snakke om i forhold til at holde bedre fast i bolden, når man havde den. Der var for mange uprovokerede boldtab.

Anden halvlegs første chance tilfaldt Hillerød, da Lasse Spaniel kom til skud i venstre side af feltet, men måtte se det blokeret til hjørne. Men ellers fortsatte tendensen fra første halvleg.

OB spillede også klogere rent defensivt og tvang Hillerød til at sætte bolden på spil ved at spille den til langt flere dueller. Dem havde OB ikke de store problemer med at vinde. Slet ikke da Rasmus Suhr blev taget ud efter 55 minutter, og det var drenge mod mænd, når Lasse Spaniel og Magnus Nathansen kom i luftdueller med kæmpestore Simon Okusun.

Omvendt kom OB ikke frem til så mange chancer, men det var stadig Issam Jebali, der voldte Hillerød de største kvaler. Men fynboerne fik sjældent testet Rasmus Lyng i målet, og da Jebali gjorde det direkte på frispark, var Lyng klar.

Men som tiden gik steg spændingen, da OB ikke fik lukket kampen, og både Nicolai Johannessen og Christopher Jakobsen fik sendt et par skud mod OB-målet.

Det lykkedes dog ikke for Hillerød at få skabt den sidste, store chancer, der skulle til for at sende kampen ud i forlænget spilletid, og så blev 2. runde af pokalturneringen endestationen.

Pokalturneringen, 2. runde

Hillerød-OB 1-2 (1-2)

Mål: 1-0: Rasmus Suhr (12), 1-1: Aron Thrándarson (26). 1-2: Issam Jebali (30)

Tilskuere: 400