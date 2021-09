Hillerøds Metina Al-Atlasse jubler efter sin scoring til 1-0 i 3-1-sejren over Middelfart i weekenden. Foto: Rudi Dalsgaard

Hillerøds Al-Atlassi stiger i graderne

Sport Nordsjælland - 29. september 2021 kl. 06:21 Af Rudi Dalsgaard

Kortene er blevet blandet en del i den offensive ende af banen for Hillerød Fodbold i starten af sæsonen.

Mens topscorer Asger Højmark-Jensen har været stort set fast mand og har kvitteret med ni scoringer i ni kampe.

Til gengæld er rollebesætningen omkring ham blevet ændret en del, hvilket delvist skyldes den skulderskade, kantspilleren Dino Karjasevic rendte ind i. Men det var også for at finde en optimal konstellation.

Det ser ud til at være lykkedes, for i de seneste to kampe har Matin Al-Atlassi været nærmeste makker med Asger Højmark-Jensen, og han har så selv kvitteret med to scoringer - én mod sin tidligere klub, FA 2000, og én mod Middelfart i weekenden.

Det har affødt masser af ros fra cheftræner Christian Lønstrup, og selv mærker Al-Atlassi da også, at tingene går lidt nemmere.

- Det går bedre. Jeg er jo ny, og jeg er kommet bedre ind på holdet. Så at jeg kommer ind og får nogle relationer til de andre spillere hjælper. Og så har jeg arbejdet hårdt til træning og er kommet i form. Det gør det nemmere for mig at holde ved, siger offensivspilleren selv.

Netop formen har været omdrejningspunktet i hans træning, siden han første gang dukkede op til træning i Hillerød.

- Det startede lidt sløvt. Jeg fik ikke så meget spilletid i starten, og der snakkede jeg med John Bredal og Christian Lønstrup om, at jeg skulle i bedre form, før jeg kunne få noget spilletid. Så jeg har arbejdet hårdt til træning og i reserveholdskampene. Det hjælper al sammen, siger Matin Al-Atlassi.

- Det klikker godt for tiden. Vi har nogle gode relationer - både på og uden for banen.

Ville selv til Hillerød

Han er lidt billedet på den foranding, Hillerød er i gang med, hvor man på den ene side gerne vil stige i graderne i dansk fodbold og blive bedre skridt for skridt, men på den anden side også gerne vil sørge for at have en lokal forankring.

Matin Al-Atlassi er mange ting, men lokal er han ikke. Den 23. årige offensivspiller var ungdomsspiller i B.93 og har siden været forbi Jægersborg, Herlev og FA 2000 som seniorspiller. Omvendt så er han en ambitiøs fodboldspiller, der stræber efter at nå så højt som muligt.

- Jeg tog selv kontakt til Hillerød for at høre om muligheden for at komme herud. De ville gerne have en bred trup med mange spillere, der kan bruges - alt efter modstanderne, forklarer Matin Al-Atlassi.

- Den primære årsag var, at jeg gerne ville have nogle trænere, der spiller noget offensiv fodbold. Det klæder mig lidt bedre. Og så ved jeg, at de er meget ærlige som trænere. Hvis man gør det godt, får man ros, hvis man ikke gør det, så spiller man ikke. Præsterer man, så får man også spilletiden.

Det har han fået masser af på det seneste, og sammen med resten af holdet ligger han på en delt andenplads i 2. division.

- Som det ser ud nu, ser det godt ud. Vi er stadig i starten af sæsonen, og der er mange gode hold. Det fedeste ville være at rykke op. Det er klart, siger MAtin Al-Atlassi.

- Personligt vil jeg bare gerne udvikle mig, gøre det godt og komme så højt op som muligt.

Hillerød møder lørdag netop Thisted i et opgør om at være førsteudfordrer til Næstved, der er på førstepladsen med 20 point - to mere end både Hillerød, Thisted og B.93.