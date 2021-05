Hillerød vil tilbage i guldet

Pia Toelhøj (tv) sammen med Dana Bentsen. De skal forsøge at få guldet tilbage til Hilelrød i næste sæson. Foto: privat

Sport Nordsjælland - 27. maj 2021 kl. 14:12 Af René Larsen Kontakt redaktionen

Det er to uger siden, at Hillerød GI tabte kvindernes DM-finale til Viby over to kampe, og efterfølgende opstod der tvivl om, hvorvidt det ellers så succesrige hold ville have en fremtid. To spillere fra bruttotruppen, Sophie Walløe og Nicoline Koefoed, skifter nemlig til Virum-Sorgenfri, og der på tale om helt at trække holdet fra den kommende sæson, der starter på den anden side af sommeren.

Men nu melder Hillerød sig klar til at udfordre Viby og de øvrige hold i kvindernes liga. Hillerød har nemlig sikret sig tilgang i form af Eldijana Bentsen - bedre kendt i bordtenniskredse som Dana Bentsen. Dermed føler klubben, at den har sikret sit et tilstrækkeligt højt sportsligt niveau.

- Ambitionen er at spille med om guld, siger formand for Hillerød GI, Thomas Hjermind Jensen.

Dana Bentsen har tidligere været nummer 83 i verden og deltog i OL 2016 og 2000 for Kroatien. Hun har også en EM bronze medalje for hold i 2000 med Kroatien. Hun spillede senest med i den bedste række i Danmark i 2007, hvor hun som 1. dame førte Vedbæk BTK til DM guld.

49-årige Dana Bentsen har det seneste år holdt bordtennisformen på lige på Roskildes mandlige 3. divisionshold - i klubben hvor hendes mand Allan Bentsen er sportschef. Hun vil fortsat være medlem i Roskilde men stiller op for Hillerød på en B-licens, så der er tale om en form for uformelt samarbejde mellem de to klubber.

- Både Roskilde og Hillerød har også hvert et hold i 1. division, så det giver god mening at arbejde sammen om et hold i landets bedste række. Roskilde har en endnu større pige gruppe, end vi har i Hillerød, og jeg håber, at vi med dette samarbejde også kan hente inspiration i, hvordan Roskilde arbejder med deres pigegruppe og fastholdelse af dem, siger Thomas Hjermind Jensen.

Han ser også Dana Bentsen passe godt ind i truppen for den kommende sæson. Der er tale om en ganske rutineret trup, hvor Pia Toelhøj igen er ankerkvinde. Omkring hende er desuden dansk-kineseren Chen Yan samt svenske Annie Hedlund, der gjorde en rigtig god figur i DM-slutspillet. Desuden suppleres truppen af svenske Petra Sörling, der foruden at være masters-verdensmester i damedouble med Pia Toelhøj på den organisatoriske side også er kandidat til at blive præsident for det internationale bordtennis-forbund.

- Det har været vigtigt for os, at vi har tre danske spillere i truppen, der kan træne sammen i det daglige, siger Thomas Hjermind Jensen.