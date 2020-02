Se billedserie Hillerød havde prøvespilleren Solomon Adomako med, da man tabte 3-1 til HIK i en træningskamp lørdag. Foto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

Hillerød testede Right to Dream-spiller

22. februar 2020 kl. 15:52 Af Rudi Dalsgaard

Hillerød er inde i den afgørende fase i opstarten til 2. division, som går i gang om to uger.

Men der bliver stadig testet lidt nyt på Hillerød-holdet, og i lørdagens 1-3-nederlag til HIK, havde Hillerød den tidligere Right to Dream-spiller, Soloman Adomako, med på holdet.

- Det er en fra akademiet i Ghana, som har været i Sverige, men jeg ved ikke helt, hvad planen er. Han fik ikke nogen kontrakt i Sverige, og nu er vi jo samarbejdsklub med dem, og det her blev en mulighed, siger Hillerød-træner Kasper Jørgensen.

- Han har været med i en uge, og så ved jeg ikke så meget mere. Jeg ved ikke, om han er en mulighed for os.

- Han er 18 år og gør det fint. Der var ikke så meget fare på færde omkring ham, men der er selvfølgelig noget med kommunikationen.

Solomon Adomako blev færdig på Right to Dream i sommers og kom sammen med et par andre Right to Dream-spillere til svenske Varbergs Bois, der blev nummer to i den næstbedste svenske række.

Her fik han dog aldrig et gennembrud, og nu skal han så prøve at finde et nyt sted at spille fodbold.

For at kunne blive i Danmark skal han dog have en opholds- og arbejdstilladelse, og det kræver et job, som han altså ikke har som fodboldspiller.

Men han gjorde en fin figur i Hillerøds midterforsvar sammen med Mads Danekilde, selv om der naturligt nok var lidt problemer med afstemningen ind i mellem.

HIK bragte sig foran 1-0 ni minutter før pausen, da en lang bold fik lov til at gå hele vejen igennem og endte i en friløber, der blev omsat til scoring.

Hillerød svarede igen efter en times spil, da Simon Sharif sendte et indlæg ind i panden på Rasmus Suhr, der headede bolden ind til 1-1.

En stor fejl af Oliver Basse kostede dog dyrt kort efter. Basse mistede bolden tæt på eget mål. Jonas Hebo Rasmussen stjal den og sendte den videre til Andreas Smed, der let gjorde det til 2-1.

Det blev 3-1 seks minutter før tid.

Hillerød spiller den sidste træningskamp i den kommende weekend mod Brønshøj, inden det går løs mod Vanløse i 2. division 7. marts.

Træningskamp

HIK-Hillerød 3-1 (1-0)

Mål: 1-0: (36), 1-1: Rasmus Suhr (60), 2-1: (64), 3-1: (86)

Hillerøds hold: Tim Lund - Simon Sharif, Solomon Adomako, Mads Danekilde, Mathias Johnsen - Essam Salamoun, Marinus Due Grandt, Magnus Nathansen, Tobias Andersen - Rasmus Suhr, Johannes Houborg.

Indskiftet undervejs: Luca De Biase, Mads Kaalund, Benjamin Bennett-Larsen, Oliver Basse, Jeppe Bay, Ashab Mukudajev