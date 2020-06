Artiklen: Hillerød tabte et skridt

Af Niels Rasmussen Ambitionen var klar hos Hillerød: De seks kampe i foråret skulle alle give sejr som et bevis på, at holdet kan blande sig i toppen af 2. division, når man vender tilbage til normale tilstande til efteråret.

Men da fynboerne fra Dalum kom på besøg, var det lige ved at gå galt i en hektisk slutfase.

Hillerøds Mathias Johnsen glemte børnelærdommen om, at bageste mand ikke må drible. Så han mistede bolden, og i raketfart strøg indskiftede Mads Isaksen af sted mod Hillerøds mål, hvor Ramus Lyng var prisgivet.

Indskiftede Benjamin Bennet-Larsen var med sine fikse driblinger stærkt bidragende til at fremskaffe et straffespark et par minutter senere. Og han hamrede selv bolden utageligt i kassen til 1-1.