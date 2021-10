Asger Højmark-Jensen - her fra en tidligere kamp - scorede igen for Hillerød i 2. division og hjalp Hillerød mod sejr over Thisted i topopgøret.

Hillerød storsejrede i topkamp

Der skulle gå bare otte minutter af anden halvleg, før der igen var scoret. Det var godt nok gæsterne, der havde lagt bedst fra land og var nærgående et par gange, men det var Hillerød, der igen bragte sig foran med to på en lille tilfældighed. Midterforsvareren Jonathan Witt lagde en bold fra højre side mod det bagerste område i feltet. Her var der ingen holdkammerater til at møde den, men Thisted-forsvaret fik heller ikke håndteret bolden, og så fik den ellers lov til at snige sig ind op ad stolpen til 3-1.

Derfra handlede det mest om at få tiden til at gå for Hillerød, der havde fokus på at have bolden i egne rækker og passede godt på den. Der var kun sporadiske forsøg på at øge føringen og endnu færre Thisted-forsøg på at reducere.