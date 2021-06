Orangeklædte Hillerød Fodbold håber at en lokal investorgruppe kan være med til at løfte klubben til næste niveau - både i forhold til førsteholdestruppen og faciliteter omkring Hillerød Stadion.

Send til din ven. X Artiklen: Hillerød snakker med investorgruppe Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Hillerød snakker med investorgruppe

Sport Nordsjælland - 09. juni 2021 kl. 06:21 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

Pilen har peget opad de seneste mange år for Hillerød Fodbold, der har taget turen fra Serie 2 til top seks i 2. division.

Nu skal der ske noget ekstra, og det tegner til, at det kommer til at ske med en større investering fra en lokal investorgruppe, som vil skyde et større beløb i fodboldklubben.

Dialogen har været i gang i nogle måneder, og selv om Hillerød Fodbolds sportsdirektør, Jackie Rasmussen, helst ikke vil sætte en deadline på, så skal sommeren bruges på at tage de næste skridt mod en endelige aftale.

- Vi skal udvikle os, og vi kigger mod et professionelt selskab. Der er også nogen, der kigger på os og synes, vi er interessante, og det er jo fantastisk, at der er nogle, der gerne vil investere i os. Det skal vi bruge sommeren på at finde ud af, hvordan det skal skæres, siger Jackie Rasmussen.

- Der er tale om en enkelt gruppe investorer, men der har været interesse for os, og det giver god mening med det projekt, vi har kørt over de senest esæsoner - lige siden Serie 2.

Udover at polstre klubben økonomisk har Hillerød Fodbold også en stribe små og store projekter, man håber at kunne finde midler til.

Bæredygtig klub

Det handler om at forbedre Hillerød Stadion, styrke ungdomsafdelingen og ellers bare forbedre klubbens faciliteter.

- Investorerne skal komme ind med noget ervhervserfaring, et netværk og skal være med til at synliggøre det, vi har leveret - og blive ved med at videreudvikle A-truppen. Derudover er der masser af ting, der kan udvikles. Rammerne omkring kampene og vores stadion, så vi kan gøre Hillerød til hele familiens og byens hold. Det skal være et interessant sted at komme. Og så vil vi gerne skabe endnu stærkere netværk sammen med dem, der har været med fra starten, siger Jackie Rasmussen.

- Men frem for alt handler det om at skabe en bæredygtig forretning og udleve drømmen om at være en af de klubber, der kan gøre tingene ordenligt.

Det er dog ikke for meget at sige, at sporene skræmmer i forhold til investorer. For det seneste års tid har man se mere eller mindre tvivlsomme investeringer i klubber som Næstved og Vendsyssel, lige som Fremad Amagers ejeres dispostioner med spillere og trænere ikke har vakt ubetinget glæde, da Fremad Amager ikke er ejernes eneste klub.

- Vi kigger ikke på at blive en del af et akademi i Nigeria eller noget i den stil, siger Jackie Rasmussen.

- Vi skal finde finde nogle med de samme værdier og holdninger, og det er der mange måder at gøre på. Der er nogle skræmmende eksempler, men det handler omat finde nogle investorer med matchende værdier, som samtidig kan hjælpe os med at komme videre.

- Jeg kender ikke alle de andre historier i detaljer, men vi tror på, det er noget andet, når det er lokale folk, der vil være med. Det vigtige er, at det er noget, vi skal gøre sammen og i et stærkt samarbejde.

Dialogen med investorerne fortsætter de kommende uger, og derefter kan der lægges større planer.

- Når det (aftalen med investorer, red.) er gjort, kigger vi også på truppen og setup'et. Vi skal træne mere og blive bedre. Vi skal ikke være blinde passagerer i top seks. Så vi har forventninger til os selv, og der kommer vi til at se, hvor langt vi kan drive det, siger Jackie Rasmussen.