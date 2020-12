Kasper Jørgensen på bænken sammen med assistentræner Dennis Rossetti. Foto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

Hillerød skifter træner før tid

22. december 2020 Af René Larsen

Sæsonen har ikke helt formet sig efter Hillerøds hoved i fodboldens 2. division. Ved indgangen til vinterpausen er Hillerød placeret uden for top 6, og det er sandsynligvis medvirkende til, at Hillerød foretager et skifte på cheftrænerposten.

- Kasper har tilkendegivet, at han gerne vil prøve noget nyt, når hans aftale med klubben udløber til sommer, og derfor synes begge parter, at timingen er god nu, så en ny cheftræner får mulighed for at arbejde med holdet i opstartsfasen til forårssæsonen, lyder det i en pressemeddelelse fra Hillerød Fodbold.

Kasper Jørgensen blev for 3½ år siden forfremmet fra assistent til cheftræner efter Tommy Schram i begyndelsen af Hillerøds divisionstid.

- Kasper har gennem de sidste mange år været med til at løfte Hillerød Fodbold, og den rejse som holdet har været på. Han har udviklet holdet til at være en dominerende faktor i 2 division, og det skylder vi ham en stor tak for. Vi er stolte af det som Kasper har præsteret som træner hos os, og er sikre på han går en stor fremtid i møde. Under Kaspers ledelse har holdet giver os mange store oplevelser, blandt andre pokalkampene mod Brøndby IF og FC København, siger sportschef i Hillerød Jackie Rasmussen.

Kasper Jørgensen har endnu ikke meddelt, hvor han fortsætter trænergerningen.

- Efter flere år i Hillerød Fodbold er jeg nået til et sted i min udvikling, hvor jeg har brug for at prøve noget nyt. Det giver samtidig god mening for klubben at komme i gang allerede nu med et nyt trænerteam. Jeg er utrolig stolt over at have bidraget til den sportslige retning - givet klubben og ikke mindst førsteholdet et spillemæssigt DNA, som er blevet anerkendt gennem hele 2. division, siger Kasper Jørgensen.

Hillerød forventer at offentliggøre et nyt trænerteam i begyndelsen af det nye år.